Польские наёмники напились и убили украинских военных под Николаевом
РИА "Новости": Пьяные наёмники убили трёх бойцов ВСУ на блокпосту в Снигирёвке
Пьяные иностранные наёмники из Польши убили трёх украинских бойцов на блокпосту в Снигирёвке Николаевской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя российских силовых структур, который располагает данными, полученными от высокопоставленного военного Украины.
"Предположительно, иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих", — говорится в сообщении.
По данным источника в украинских спецслужбах, даже СБУ не может контролировать иностранных наёмников, а она, в свою очередь, всё больше становится структурой, решающей личные проблемы президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал о сексуальных домогательствах со стороны иностранных наёмников. Причём в случае отказа они грозили применить грубую силу. По словам военнопленного, среди наёмников присутствуют разные нации, но в основном это поляки и американцы.
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