Пьяные иностранные наёмники из Польши убили трёх украинских бойцов на блокпосту в Снигирёвке Николаевской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя российских силовых структур, который располагает данными, полученными от высокопоставленного военного Украины.

"Предположительно, иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих", — говорится в сообщении.

По данным источника в украинских спецслужбах, даже СБУ не может контролировать иностранных наёмников, а она, в свою очередь, всё больше становится структурой, решающей личные проблемы президента Украины Владимира Зеленского.