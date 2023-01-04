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4 января, 13:12

Польские наёмники напились и убили украинских военных под Николаевом

РИА "Новости": Пьяные наёмники убили трёх бойцов ВСУ на блокпосту в Снигирёвке

Пьяные иностранные наёмники из Польши убили трёх украинских бойцов на блокпосту в Снигирёвке Николаевской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя российских силовых структур, который располагает данными, полученными от высокопоставленного военного Украины.

"Предположительно, иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих", — говорится в сообщении.

По данным источника в украинских спецслужбах, даже СБУ не может контролировать иностранных наёмников, а она, в свою очередь, всё больше становится структурой, решающей личные проблемы президента Украины Владимира Зеленского.

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Ранее пленный боец ВСУ рассказал о сексуальных домогательствах со стороны иностранных наёмников. Причём в случае отказа они грозили применить грубую силу. По словам военнопленного, среди наёмников присутствуют разные нации, но в основном это поляки и американцы.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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