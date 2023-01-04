Москвичей предупредили о надвигающихся сибирских морозах

Специалист отметила, что сегодня, 4 января, температура составляет –2...–4 градуса. Большую часть дня погода ожидается облачная и без осадков, а вот вечером может выпасть небольшой снег. Но основные заморозки могут начаться уже завтра.

"Ночь будет в пределах –3...–5, и эта же температура будет утром, а вот в течение дня температура начнёт понижаться. В середине дня она будет порядка –4...–6 градусов, к вечеру может понизиться до –12...–13", — рассказала Котилевская.

Ночью и утром 5 января ожидается небольшой снег, в течение дня будет облачная погода, а к вечеру — с прояснениями. Затем, вплоть до 10 января, столицу окутает мороз. Так, в ночь на 6 января ожидается температура минус 21 градус, а днём она составит минус 20. Особенно холодные ночи будут 7, 8 и 9 января, когда столбик термометра опустится до

–25...–27 градусов. Днём же ожидается температура –18...–20 градусов. По словам специалиста, 10 января в Москве может пойти небольшой снег, ночью на термометрах будет минус 22 градуса, а днём — минус 18 градусов.