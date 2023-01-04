Британский монарх Карл III захотел помириться с принцем Гарри

Король Великобритании Карл III совсем не против примириться с принцем Гарри, несмотря на заявление последнего о натянутых отношениях в семье и нежелании близких изменить ситуацию. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

"Близкие к королю люди настаивают на том, что он всегда давал понять, как сильно любит обоих своих сыновей, сохраняя каналы связи открытыми на протяжении последних нескольких лет, несмотря на многочисленные колкости со стороны Калифорнии (принца Гарри и Меган Маркл. — Прим. Лайфа)", — поделился собеседник издания.

По его словам, отец и сын королевского семейства поддерживают контакт и несколько раз виделись во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне прошлого года. Инсайдер отметил, что общение иногда было напряжённым, но Карл III "подтвердил, что его дверь остаётся открытой", поэтому герцог с супругой Меган Маркл могут быть приняты в любое время.