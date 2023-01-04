В нацсовете Латвии исключили возвращение лицензии телеканалу "Дождь"

Латвийские власти не вернут телеканалу "Дождь"* лицензию на вещание в стране. Об этом заявил глава национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш в эфире местного радио.

"Никакие разговоры о возвращении лицензии невозможны, поскольку телеканал "Дождь" серьёзно нарушил закон. Решение сейчас в силе. [Ситуация] с нашей стороны измениться не может", — сказал он.

По словам чиновника, поддержка русскоязычных СМИ в Латвии нецелесообразна, в республике нужно укреплять содержание на национальном языке. Аболиньш подчеркнул, что в стране зарегистрировано 252 средства массовой информации, 127 из них доступны и на русском языке, а на латышском — лишь 42. Причём такие цифры существуют даже после запрета в информационном пространстве республики 121 СМИ, связанных с РФ.

"Аргументы о том, что у русскоязычных что-то отняли, неправдивы, так как русскоязычные жители могут смотреть на русском языке очень большую часть предлагаемого содержания, в то время как латыши — лишь небольшую часть", — подчеркнул Аболиньш.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь" из-за фейков о спецоперации. В ведомстве уточнили, что ресурс неоднократно размещал запрещённый контент.