Губернатор Азаров предложил наградить за отвагу военных, попавших под удар в Макеевке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал героями российских военнослужащих, попавших 1 января под обстрел ВСУ в Макеевке, так как и рядовые, и командиры проявили мужество в момент трагедии, помогая сослуживцам. Об этом пишет местный портал Sovainfo.

"Убеждаюсь, что наши парни — Герои с большой буквы. После обстрела и рядовые, и офицеры, с ранениями, с контузией, спасали других, вытаскивали товарищей из-под завалов. Продолжали помогать и тогда, когда прибыли сотрудники МЧС. Помогали, рискуя своей жизнью. К сожалению, есть погибшие: рядовые, представители командного состава. Погиб замкомандира полка", — сказал он.

Губернатор сегодня навестит раненых в ростовском госпитале, в том числе своих земляков, которые в тот день оказались под обстрелом в Макеевке. Он пообещал ходатайствовать о присвоении им государственных наград за проявленные мужество и отвагу.