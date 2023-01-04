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4 января, 12:59

Губернатор Азаров предложил наградить за отвагу военных, попавших под удар в Макеевке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал героями российских военнослужащих, попавших 1 января под обстрел ВСУ в Макеевке, так как и рядовые, и командиры проявили мужество в момент трагедии, помогая сослуживцам. Об этом пишет местный портал Sovainfo.

"Убеждаюсь, что наши парни — Герои с большой буквы. После обстрела и рядовые, и офицеры, с ранениями, с контузией, спасали других, вытаскивали товарищей из-под завалов. Продолжали помогать и тогда, когда прибыли сотрудники МЧС. Помогали, рискуя своей жизнью. К сожалению, есть погибшие: рядовые, представители командного состава. Погиб замкомандира полка", — сказал он.

Губернатор сегодня навестит раненых в ростовском госпитале, в том числе своих земляков, которые в тот день оказались под обстрелом в Макеевке. Он пообещал ходатайствовать о присвоении им государственных наград за проявленные мужество и отвагу.

Пушилин оценил мужество и героизм военных, спасавших сослуживцев в Макеевке

Пушилин оценил мужество и героизм военных, спасавших сослуживцев в Макеевке

Напомним, 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке в ДНР. Два реактивных снаряда были сбиты дежурными средствами ПВО, четыре с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание. Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число жертв выросло до 89. Причиной трагедии в Минобороны РФ назвали использование военнослужащими личных телефонов в районе досягаемости удара противника.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров / POOL

Татьяна Миссуми

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