Названы три вида домашних тренировок, которые помогут прийти в форму после праздников

Новогодние праздники традиционно сопровождаются массой вредной пищи, которая заметно влияет на самочувствие и фигуру. Фитнес-тренер Марк Латынин перечислил Лайфу три вида домашних тренировок, которые помогут прийти в форму после затяжного отдыха. В первую очередь он рассказал о силовых упражнениях, которые направлены на развитие мышц и построение красивой фигуры.

"Тренировка предполагает работу с утяжелителями. Но не спешите бежать в фитнес-клуб или магазин спортивных товаров за штангами и гантелями. Дома вы можете самостоятельно подготовить для работы дополнительный вес, наполнив пустые бутылки водой", — пояснил он.

Речь идёт о следующих упражнениях: Приседания с дополнительным отягощением (для акцента на ноги — с узкой постановкой ног, на ягодицы — с широкой).

Отжимания от пола в упоре лёжа с грузом на спине.

Подъём отягощения над головой.

Скручивания на пресс с выталкиванием отягощения за колени.

Тяга отягощения к подбородку.

Подъём отягощения к подбородку. Каждое из них следует выполнять в четыре подхода по двенадцать раз. Время отдыха между подходами — одна-две минуты.

Для повышения общей и силовой выносливости Латынин советует кроссфит, который также поможет быстро сбросить лишний вес и привести мышцы в тонус.

Кроссфит представляет собой выполнение упражнений по кругу без отдыха между ними. Выполнив один круг, даёте отдых организму две-три минуты и выполняете упражнения заново. Для начала можно начать с прохождения трёх кругов в день Фитнес-тренер Марк Латынин

В качестве примера тренер привёл следующие упражнения: Джамп (высокие выпрыгивания вверх из положения приседа).

"Велосипед" лёжа на спине.

Отжимания стоя от стены.

Планка с выходом в упор лёжа.

Бег на месте с высоким поднятием коленей.

Задние отжимания от стула.

Последним видом домашней тренировки Латынин назвал степ-аэробику. Её суть заключается в выполнении интенсивных зашагиваний и запрыгиваний на платформу высотой 10–30 сантиметров. При этом допускается изготовление платформы из подручных средств.

"Данная тренировка даст большую кардионагрузку, которая заставит организм начать сжигать лишние килограммы. Помимо жиросжигания степ поможет наладить правильную работу кровеносной и дыхательной систем", — добавил Латынин.

По словам тренера, степ-аэробикой можно заниматься всего по 20 минут в день и уже через несколько тренировок почувствовать позитивные изменения: отсутствие одышки и лёгкость при ходьбе по лестнице.