Главу Минобороны ФРГ призвали к отставке из-за скандального новогоднего обращения

Лидеры крупнейшего немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер высказались за отставку министра обороны страны Кристин Ламбрехт. Как пишет Süddeutsche Zeitung, они считают такой шаг логичным выходом из скандала с её новогодним обращением.

"Со времени этого новогоднего видео вся Германия качает головой, не только наши солдаты, эксперты по вопросам обороны во всём мире теряют дар речи от того, насколько неуклюжим и некомпетентным может выглядеть министр в нашей стране", — заявил Мерц.

В свою очередь Зедер назвал нежелание Ламбрехт уходить с поста ещё более стойким, чем климатический клей на улице.

"Министр должна наконец уйти в отставку — или быть уволенной. Канцлер назначил Ламбрехт, теперь он должен также решить эту кадровую проблему", — подчеркнул он.

В Новый год в Германии разразился скандал из-за новогоднего обращения министра обороны страны Кристин Ламбрехт. В нём она на фоне праздничных салютов заявила, что "в центре Европы бушует война", а также упомянула свои встречи с интересными людьми и как получила "много особых впечатлений".