750 тысяч голов: В Чехии из-за птичьего гриппа будут убиты 15% всех куриц в стране

В Чехии ветеринары приняли решение забить около 750 тысяч кур на птицеводческой ферме в селе Брод-над-Тихоу вблизи города Тахов из-за обнаруженного вируса птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает Чешское радио, уточняя, что это около 15% от числа кур в стране.

Ранее планировалось забить лишь 220 тысяч особей, но вирус успел распространиться по всем трём производственным помещениям, где содержались птицы. Кроме того, на ферме в городе Седльчани в Центральной Чехии ветеринары тоже начали уничтожение 12 тысяч кур и одной тысячи индеек: грипп был выявлен и там.

Для Чехии это первая крупная вспышка птичьего гриппа. Теперь в стране предстоит уничтожить и два с половиной миллиона заражённых куриных яиц, а также дезинфицировать помещения. Пока фермерские хозяйства не готовы назвать сумму ущерба от инфекции.