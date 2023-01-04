750 тысяч голов: В Чехии из-за птичьего гриппа будут убиты 15% всех куриц в стране
В Чехии забьют 750 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
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В Чехии ветеринары приняли решение забить около 750 тысяч кур на птицеводческой ферме в селе Брод-над-Тихоу вблизи города Тахов из-за обнаруженного вируса птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает Чешское радио, уточняя, что это около 15% от числа кур в стране.
Ранее планировалось забить лишь 220 тысяч особей, но вирус успел распространиться по всем трём производственным помещениям, где содержались птицы. Кроме того, на ферме в городе Седльчани в Центральной Чехии ветеринары тоже начали уничтожение 12 тысяч кур и одной тысячи индеек: грипп был выявлен и там.
Для Чехии это первая крупная вспышка птичьего гриппа. Теперь в стране предстоит уничтожить и два с половиной миллиона заражённых куриных яиц, а также дезинфицировать помещения. Пока фермерские хозяйства не готовы назвать сумму ущерба от инфекции.
Ранее сообщалось, что в Чехии сезонная эпидемия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) оказалась гораздо сильнее по сравнению с предыдущими периодами. Также в республике продолжает распространяться коронавирус. В стране с населением в десять миллионов человек ежедневно умирает от ковида около десяти граждан.