Экс-тренер "Спартака" Романцев заявил, что надеется на изменение позиции УЕФА в 2023 году

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев рассказал, что загадал в новогоднюю ночь. По его словам, ранее он не делал этого, однако в этот раз решил отойти от правил.

"Хочу, чтобы чиновники из ФИФА и УЕФА одумались, вспомнили, каких звёзд подарил наш футбол миру, и вернули России право участия во всех турнирах", — заявил он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Тренер добавил, что также желает установления взаимопонимания между российскими футбольными руководителями и болельщиками, дабы найти компромисс в проблеме с посещением матчей чемпионата. Кроме того, экс-тренер "Спартака" пожелал "золотой концовки сезона" родному "Спартаку" и всем неравнодушным.