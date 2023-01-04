SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 января, 14:07

Экс-тренер "Спартака" Романцев заявил, что надеется на изменение позиции УЕФА в 2023 году

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев рассказал, что загадал в новогоднюю ночь. По его словам, ранее он не делал этого, однако в этот раз решил отойти от правил.

"Хочу, чтобы чиновники из ФИФА и УЕФА одумались, вспомнили, каких звёзд подарил наш футбол миру, и вернули России право участия во всех турнирах", заявил он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Тренер добавил, что также желает установления взаимопонимания между российскими футбольными руководителями и болельщиками, дабы найти компромисс в проблеме с посещением матчей чемпионата. Кроме того, экс-тренер "Спартака" пожелал "золотой концовки сезона" родному "Спартаку" и всем неравнодушным.

"Спартак" может приобрести полуфиналиста ЧМ в Катаре

"Спартак" может приобрести полуфиналиста ЧМ в Катаре

Ранее Олег Романцев высказывался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию. Он считает, что потенциальное решение может стать "дорогой в никуда".

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров