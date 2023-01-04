Московские ветеринары откачали макаку, наглотавшуюся таблеток от давления
В Москве обезьяна отравилась таблетками от давления и попала в ветклинику
В Москве ветеринары спасли от гибели макаку Алису, которая украла таблетки для понижения давления и наелась ими. О случившемся пишет агентство "Москва" со ссылкой на Комитет ветеринарии столицы.
"На приём в ветеринарный участок "Красная Пахра" попала макака-резус Алиса. Она поступила в тяжёлом состоянии, у неё наблюдались рвота и сильная слабость. Оказалось, что Алиса украла у владельца пачку таблеток для понижения артериального давления. Спасали пациентку ветеринарные специалисты клиники Руслан Нохов и Ольга Кулабухова", — говорится в тексте.
Медики в течение восьми часов вводили Алисе лекарственные препараты, помогающие очистить организм после интоксикации, а также постоянно отслеживали уровень давления обезьянки. В итоге состояние экзотического питомца улучшилось. Сейчас животное чувствует себя хорошо.
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