Московские ветеринары откачали макаку, наглотавшуюся таблеток от давления

В Москве ветеринары спасли от гибели макаку Алису, которая украла таблетки для понижения давления и наелась ими. О случившемся пишет агентство "Москва" со ссылкой на Комитет ветеринарии столицы.

"На приём в ветеринарный участок "Красная Пахра" попала макака-резус Алиса. Она поступила в тяжёлом состоянии, у неё наблюдались рвота и сильная слабость. Оказалось, что Алиса украла у владельца пачку таблеток для понижения артериального давления. Спасали пациентку ветеринарные специалисты клиники Руслан Нохов и Ольга Кулабухова", — говорится в тексте.

Медики в течение восьми часов вводили Алисе лекарственные препараты, помогающие очистить организм после интоксикации, а также постоянно отслеживали уровень давления обезьянки. В итоге состояние экзотического питомца улучшилось. Сейчас животное чувствует себя хорошо.