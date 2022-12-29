Ветеринары выясняют причину массовой гибели чаек на Кубани

В Динском районе на Кубани зафиксировали массовую гибель чаек. Видео с трупами птиц разместили в Сети очевидцы. Изначально говорилось, что снято оно в Калининском районе, позже специалисты уточнили место.

Тушки чаек на Кубани. Видео © Телеграм-канал / "ЧП Краснодар"

"Специалисты выехали на место гибели чаек. Пробы в целях исключения карантинных и опасных заболеваний уже отобраны. Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе регионального Департамента ветеринарии.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "ЧП Краснодар", видно, что трупы птиц в большом количестве как будто разбросаны по местности.

"Берег усеян трупами чаек, непонятно, что случилось. Кто-то отравил, скорее всего. Они, бедолаги, здесь все лежат", — говорит очевидец.

Как отмечают в Департаменте ветеринарии, за последнее время подобное происходит не первый раз. До этого такая же картина наблюдалась в Краснодаре в районе парка "Чистяковская роща". Как утверждают эксперты, в Ейском районе погибло много фазанов. Тогда пернатые отравились ядом, предназначенным для уничтожения грызунов.