В ЦФО объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до минус 34 градусов

В центральных регионах России ожидаются морозы до минус 34 градусов ночью с 6 по 10 января. Росгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Выпущено штормовое предупреждение об очень холодной погоде в период с 6 по 10 января", — сказал он.

В частности, речь идёт о Московской, Костромской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях. По словам Вильфанда, в этих регионах температура ожидается на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

Так, в период с 6 по 10 января температура понизится до -21...-26 градусов, а на севере округа — до -29...-34 градусов. Днём же ожидается -17...-22 градуса, в регионах ЦФО, расположенных в северной части, будет -23...-28 градусов.