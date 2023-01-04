Политолог назвал главную причину раскола между Западом и Россией

Отношения Запада и России раскололись из-за нежелания США ставить под сомнение собственную гегемонию в НАТО. Об этом заявил известный политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин в беседе с kp.ru.

Эксперт объяснил, что после распада СССР контакты РФ с Западом стали улучшаться, даже была вероятность вхождения Москвы в НАТО, но Соединённые Штаты были против. В то время Россия сближалась с Францией и Германией, у неё были силы создать противовес США внутри Североатлантического альянса.

"Я вижу отказ Запада принять Россию в своё лоно как стремление американцев поставить свою гегемонию выше интересов, условно говоря, большой Европы, коллективного евроатлантического сообщества", — уверен Тренин.

По его словам, именно США стояли на пути к усилению объединения России с общеевропейским обществом, ведь это чревато созданием коалиций, которые бросили бы вызов гегемонии Вашингтона. Политолог подчеркнул, что для американцев не существует понятия равный партнёр или союзник.