Росморречфлот: Грузооборот российских морских портов вернулся на допандемийный уровень

Грузооборот российских морских портов вернулся на допандемийный уровень и составляет 840 миллионов тонн в год, сообщили в Росморречфлоте.

"Важным результатом работы в минувшем 2022 году в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объёмов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 года — порядка 840 миллионов тонн", — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

По итогам 2022 года производственные мощности морских портов страны увеличились на 36,64 миллиона тонн, что является результатом строительства ряда объектов: специализированного угольного терминала "Порт Вера" в районе мыса Открытый, инфраструктуры морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае, морского терминала в районе КС "Портовая" в порту Высоцк, а также Таманского терминала навалочных грузов в Тамани.

Подчёркивается, что в наступившем году данный результат может быть превзойдён. Так, планируется введение четырёх крупных проектов: терминала СПГ в Мурманской области, угольного терминала "Суходол" в Приморском крае, универсального портового терминала в Усть-Луге, а также установка плавучего хранилища газа в бухте Бечевинская.