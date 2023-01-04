Захарова: Италия не может быть посредником на переговорах между Россией и Украиной

Страны, которые поддерживают киевский режим и предоставляют финансовую и военную поддержку, не могут выступать в роли посредников в отношениях между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По её словам, многие страны изъявляют готовность принять участие в урегулировании украинского конфликта, а некоторые и вовсе предлагают РФ посреднические услуги. Речь в том числе идёт об Италии, Франции, Турции и других государствах. И кто-то это делает искренне, отметила Захарова, а другие преследуют корыстные цели, желая "вклиниться" в переговоры, чтобы получить внешнеполитические дивиденды.

"Однако нам странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями", — подчеркнула дипломат.

Италия поставляет Украине вооружение, в том числе противопехотные мины. По словам Захаровой, такие действия увеличивают количество жертв, затягивают конец конфликта и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Поскольку Италия заняла ангажированную позицию, РФ не может рассматривать её в качестве "честного брокера" и возможного гаранта мирного процесса, подчеркнула она. Захарова посоветовала "европейским псевдомиротворцам" остановить поставки вооружения Киеву и поработать в более требовательной форме с украинским президентом Владимиром Зеленским, который неоднократно заявлял о своём неприятии мирного урегулирования конфликта и подписал 30 сентября 2022 года указ об отказе от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.