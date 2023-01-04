Военная база США попала под обстрел в Сирии

Американская военная база на северо-востоке Сирии была обстреляна, никто не пострадал, объект разрушений не получил. Об этом рассказали в Центральном командовании Вооружённых сил США.

"Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня приблизительно в 09:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. Лайфа)", — отмечается в заявлении.