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4 января, 15:21

Военная база США попала под обстрел в Сирии

Командование ВС США рассказало об обстреле американской базы в Сирии

Американская военная база на северо-востоке Сирии была обстреляна, никто не пострадал, объект разрушений не получил. Об этом рассказали в Центральном командовании Вооружённых сил США.

"Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня приблизительно в 09:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. Лайфа)", отмечается в заявлении.

Раскрыты потери армии Сирии при ударе Израиля по району Дамаска

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Ранее Лайф рассказывал, что армия Сирии уничтожила шесть бойцов из протурецких формирований в Алеппо. Атака стала ответом на неоднократные нарушения ими действующего на северо-западе страны режима прекращения огня.

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syriahr.com

Татьяна Миссуми

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