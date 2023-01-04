Военная база США попала под обстрел в Сирии
Командование ВС США рассказало об обстреле американской базы в Сирии
Американская военная база на северо-востоке Сирии была обстреляна, никто не пострадал, объект разрушений не получил. Об этом рассказали в Центральном командовании Вооружённых сил США.
"Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня приблизительно в 09:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. Лайфа)", — отмечается в заявлении.
Ранее Лайф рассказывал, что армия Сирии уничтожила шесть бойцов из протурецких формирований в Алеппо. Атака стала ответом на неоднократные нарушения ими действующего на северо-западе страны режима прекращения огня.
syriahr.com