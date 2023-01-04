Минобороны РФ опубликовало видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" на боевую службу
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", оснащённый гиперзвуковыми ракетами "Циркон", покинул базу и отправился в длительный поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам. Кадры публикует Минобороны РФ.
Фрегат "Адмирал Горшков" покинул базу. Видео © t.me / Минобороны РФ
На них видно, что капитан отдаёт последние приказы, поднимается Андреевский флаг, корабль отчаливает и заступает на боевую службу.
Напомним, фрегат "Адмирал Горшков" завершил подготовку к выходу в море в конце декабря. Была проверена работа всех систем и механизмов корабля, а также оценены его манёвренные характеристики на различных скоростях. Теперь фрегат с ракетами "Циркон" на борту отправляется в поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам.
t.me / Минобороны РФ