Минобороны РФ опубликовало видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" на боевую службу

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", оснащённый гиперзвуковыми ракетами "Циркон", покинул базу и отправился в длительный поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам. Кадры публикует Минобороны РФ.

Напомним, фрегат "Адмирал Горшков" завершил подготовку к выходу в море в конце декабря. Была проверена работа всех систем и механизмов корабля, а также оценены его манёвренные характеристики на различных скоростях. Теперь фрегат с ракетами "Циркон" на борту отправляется в поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам.