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4 января, 16:24

Минобороны РФ опубликовало видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" на боевую службу

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", оснащённый гиперзвуковыми ракетами "Циркон", покинул базу и отправился в длительный поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам. Кадры публикует Минобороны РФ.

Фрегат "Адмирал Горшков" покинул базу. Видео © t.me / Минобороны РФ

На них видно, что капитан отдаёт последние приказы, поднимается Андреевский флаг, корабль отчаливает и заступает на боевую службу.

Путин приказал отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон"

Путин приказал отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон"

Напомним, фрегат "Адмирал Горшков" завершил подготовку к выходу в море в конце декабря. Была проверена работа всех систем и механизмов корабля, а также оценены его манёвренные характеристики на различных скоростях. Теперь фрегат с ракетами "Циркон" на борту отправляется в поход по Средиземному морю, а также Индийскому и Атлантическому океанам.

Обложка ©

t.me / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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