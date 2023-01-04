Любителей провести новогодние выходные с рюмкой в руке предупредили о риске инсульта

Чрезмерное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к инфаркту, инсульту и массе других проблем, заявил врач – психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, горячительное также способно привести к увечьям или пополнению уголовной статистики.

"Мы можем взять статистику, что в новогодние праздники у нас преступность и [число] травм возрастают минимум в три-четыре раза по причине того, что люди много пьют, у них много свободного времени. Я как врач скорой помощи могу отметить такие травмы, как разрушение глаза пробкой от шампанского, взрывы петард с отрыванием пальцев", — рассказал он РИАМО.

При этом часто россияне совмещают большое количество спиртного с обширным праздничным столом, что способно сильно навредить здоровью. По словам Шурова, "мишенями" в такие праздники выступают печень, сердце и поджелудочная.

"Кто-то едет в острую хирургию, у кого-то инфаркты, инсульты, аритмия", — добавил специалист.

Более того, существует риск допиться до психоза, эпилептического припадка или пьяной разборки, что может грозить уголовным преследованием. При этом статистика показала, что в нынешние праздники число таких случаев подскочило в четыре раза.

"Предостережение у меня огромное: не покупайте алкоголь на десять дней, не планируйте эти бесконечные пьянки и гостей. Съездите с детьми на новогоднюю ёлку, погуляйте в парке. Лыжи, санки, коньки запланируйте на выходные и проведите их по-человечески. Знаете, докторам тоже отдохнуть надо", — заключил нарколог.