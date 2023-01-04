"Курю, когда выпью": Врач объяснил тягу к сигаретам при употреблении спиртного

Повышенная тяга к сигаретам при употреблении алкоголя объясняется их принципом действия на организм человека, заявил в беседе с "Мослентой" главный врач Клиники доктора Исаева, врач-нарколог Даниил Петров. По его словам, никотин обладает стимулирующим эффектом, а алкоголь — тормозящим.

"Поэтому со временем алкоголь начинает вызывать сонливость, а никотин, наоборот, бодрит. Если много курить во время употребления алкоголя, то будет намного больше выпито, чем без сопровождения никотина", — объяснил он.

Врач добавил, что никотин действует на лимбическую систему, отвечающую за получение удовольствия, а также на фронтальную зону лобных долей. Алкоголь же замедляет их работу, что нивелируется сигаретами. Именно поэтому даже давно бросивший человек может ухватиться за пачку сигарет после употребления спиртного.

По словам Петрова, важно следить за состоянием организма, так как такая смесь повышает риск повреждения нервной системы.