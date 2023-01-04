Москвичам рассказали, как они могут помочь бездомным в новогодние праздники
Жителей Москвы призвали помогать бездомным тёплой одеждой и едой в новогодние праздники
Жители Москвы могут помочь бездомным в новогодние праздники, передав тёплую одежду в хорошем состоянии или продукты. Об этом сообщил РИАМО руководитель отдела "Служба помощи бездомным" в РОО "Милосердие" Роман Скоросов.
"Можно приносить еду. Лучше всего еду быстрого приготовления", — уточнил собеседник издания, также назвав сахар и чай первостепенными в списке.
Товары необходимо приносить в центы социальной адаптации. Специалисты "Социального патруля" объезжают столичные улицы и реагируют на обращения граждан. Помощь нуждающимся может быть оказана на месте или же человека отвезут в ближайший пункт, где он сможет согреться и получить питание.
Ранее сообщалось, что волонтёры движения "Неравнодушные" из Ростовской области спасли в Мариуполе таксу, которая осталась без хозяев из-за обстрелов. Члены объединения занимаются в основном доставкой гуманитарной помощи местным жителям, и эта счастливая история произошла во время очередного приезда к горожанам.