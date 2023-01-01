150 000 часов добрых дел: Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ подвела итоги года
У волонтёров всегда много работы, но 2022 год выдался особенно непростым. Едва сняв защитные костюмы и маски после коронавирусной пандемии, они окружили заботой тех, кому это оказалось нужнее всего.
Обложка © мывместе.рф
В 2022 году волонтёрами было запущено новое направление "#МЫВМЕСТЕ с Донбассом", ориентированное на оказание помощи вынужденным переселенцам и жителям освобожденных территорий. В программе были задействованы российские узкопрофильные специалисты: врачи, педагоги, юристы, психологи, а также опытные волонтёры. Только за последние девять месяцев волонтёры собрали почти 1000 тонн гуманитарной помощи. Ежедневно продолжают поступать тысячи заявок в штабы, психологическая помощь оказана более 14 тысячам жителям страны, юридическая – более 11 тысячи человек. Более 250 тысяч семей взяты под патронаж волонтёров. Также добровольцы оказывают помощь животным. По всей стране работают более 1000 центров сбора гуманитарной помощи и действует 179 распределительных центров. Силами добровольцев собрано 837 тонн продуктов питания и воды, 168 тысяч комплектов одежды, более 364 тысячи медикаментов и медицинских изделий. В 85 субъектах Российской Федерации открыто 3 512 штабов #МЫВМЕСТЕ (85 региональных, 348 штабов на базе организаций высшего образования, 799 штабов на базе организаций СПО, а также 2 280 муниципальных штабов)
Также:
- 8 432 консультации провели волонтёры-врачи для жителей ДНР;
- 1 236 медицинских операций провели волонтёры-врачи в ЛДНР;
- 90 000 гуманитарных наборов передано волонтёрами;
- 10 678 тонн гуманитарных грузов передано адресно жителям ЛДНР;
- 2 102 ребёнка, в том числе с девиантным поведением, получили помощь волонтёров-психологов и аниматоров;
- 253 364 семьи получили социальный паспорт;
- 6 218 наборов рецептурных лекарств выдано жителям ЛДНР;
- 2000 домашних животных спасено в рамках гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ;
- Восстановлено 42 мемориальных комплекса и памятника, а также 28 объектов социальной инфраструктуры (школы, администрации, жилые дома);
- Доставлено свыше 30 тонн продовольствия в приюты для животных и зоопарки;
Волонтёры-экологи из организации «Делай!» доставили гуманитарную помощь в Луганский детский дом и приют для собак. Фото © мывместе.рф
- Собрано и передано 320 150 экземпляров книг для библиотек и образовательных организаций территорий.
На волонтёрские вакансии на сайте ДОБРО.РФ откликнулось более 5 700 человек, 2 800 начали проходить обучение по онлайн-курсу на Добро.Университете. 1 400 волонтёров уже завершили свое участие в гуманитарных миссиях и вернулись в Россию. 110 волонтеров в рамках 13 гуманитарных миссий еще продолжают помогать на территориях (доставка продуктов и медикаментов, соцподдержка, восстановление инфраструктуры и т.д)
Совокупно волонтеры оказали более 150 000 часов помощи и добрых дел.
Также в рамкам движения #МЫВМЕСТЕ работают круглосуточные горячие линии по вопросам мобилизации, адресной и юридической помощи, а также для оказания психологической поддержки. Всего поступило более 264 600 звонков.
Росмолодёжь реализует проект #МЫВМЕСТЕ совместно с Ассоциацией волонтерских центров, Народным фронтом, Российским Красным Крестом, ВОД «Волонтеры-медики» с 2020 года. Он направлен на организацию комплексной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ отправила на Донбасс 118 гуманитарных миссий. Из них 105 волонтерских команд — помогли и вернулись, 13 находятся на территории Донбасса.
Фото © мывместе.рф
На волонтерские вакансии гуманитарных миссий откликнулось более 5 700 человек. Каждая гуманитарная миссия длится от двух недель. Многие волонтеры проводят там несколько месяцев. Более 450 тысяч жителей ЛДНР получили поддержку от волонтеров. В период с начала мобилизации разовая помощь оказана уже 112 333 семьям мобилизованных.
Присоединиться к волонтёрскому движению или оставить заявку на получение помощи можно на сайте #МЫВМЕСТЕ с Донбассом.