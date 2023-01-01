150 000 часов добрых дел: Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ подвела итоги года

В 2022 году волонтёрами было запущено новое направление "#МЫВМЕСТЕ с Донбассом", ориентированное на оказание помощи вынужденным переселенцам и жителям освобожденных территорий. В программе были задействованы российские узкопрофильные специалисты: врачи, педагоги, юристы, психологи, а также опытные волонтёры. Только за последние девять месяцев волонтёры собрали почти 1000 тонн гуманитарной помощи. Ежедневно продолжают поступать тысячи заявок в штабы, психологическая помощь оказана более 14 тысячам жителям страны, юридическая – более 11 тысячи человек. Более 250 тысяч семей взяты под патронаж волонтёров. Также добровольцы оказывают помощь животным. По всей стране работают более 1000 центров сбора гуманитарной помощи и действует 179 распределительных центров. Силами добровольцев собрано 837 тонн продуктов питания и воды, 168 тысяч комплектов одежды, более 364 тысячи медикаментов и медицинских изделий. В 85 субъектах Российской Федерации открыто 3 512 штабов #МЫВМЕСТЕ (85 региональных, 348 штабов на базе организаций высшего образования, 799 штабов на базе организаций СПО, а также 2 280 муниципальных штабов)

Также:

- 8 432 консультации провели волонтёры-врачи для жителей ДНР;

- 1 236 медицинских операций провели волонтёры-врачи в ЛДНР;

- 90 000 гуманитарных наборов передано волонтёрами;

- 10 678 тонн гуманитарных грузов передано адресно жителям ЛДНР;

- 2 102 ребёнка, в том числе с девиантным поведением, получили помощь волонтёров-психологов и аниматоров;

- 253 364 семьи получили социальный паспорт;

- 6 218 наборов рецептурных лекарств выдано жителям ЛДНР;

- 2000 домашних животных спасено в рамках гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ;

- Восстановлено 42 мемориальных комплекса и памятника, а также 28 объектов социальной инфраструктуры (школы, администрации, жилые дома);

- Доставлено свыше 30 тонн продовольствия в приюты для животных и зоопарки;

Волонтёры-экологи из организации «Делай!» доставили гуманитарную помощь в Луганский детский дом и приют для собак. Фото © мывместе.рф

- Собрано и передано 320 150 экземпляров книг для библиотек и образовательных организаций территорий.

На волонтёрские вакансии на сайте ДОБРО.РФ откликнулось более 5 700 человек, 2 800 начали проходить обучение по онлайн-курсу на Добро.Университете. 1 400 волонтёров уже завершили свое участие в гуманитарных миссиях и вернулись в Россию. 110 волонтеров в рамках 13 гуманитарных миссий еще продолжают помогать на территориях (доставка продуктов и медикаментов, соцподдержка, восстановление инфраструктуры и т.д)

Совокупно волонтеры оказали более 150 000 часов помощи и добрых дел.

Также в рамкам движения #МЫВМЕСТЕ работают круглосуточные горячие линии по вопросам мобилизации, адресной и юридической помощи, а также для оказания психологической поддержки. Всего поступило более 264 600 звонков.

Росмолодёжь реализует проект #МЫВМЕСТЕ совместно с Ассоциацией волонтерских центров, Народным фронтом, Российским Красным Крестом, ВОД «Волонтеры-медики» с 2020 года. Он направлен на организацию комплексной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ отправила на Донбасс 118 гуманитарных миссий. Из них 105 волонтерских команд — помогли и вернулись, 13 находятся на территории Донбасса.

На волонтерские вакансии гуманитарных миссий откликнулось более 5 700 человек. Каждая гуманитарная миссия длится от двух недель. Многие волонтеры проводят там несколько месяцев. Более 450 тысяч жителей ЛДНР получили поддержку от волонтеров. В период с начала мобилизации разовая помощь оказана уже 112 333 семьям мобилизованных.