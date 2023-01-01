5 актрис, которые увели чужих мужей, а в итоге остались у разбитого корыта
На чужом несчастье счастья не построить... Эту прописную истину все знают, но некоторые почему-то в упор игнорируют. Собрали 5 случаев, когда актрисы увели мужчин из семьи, а потом сами остались одни.
Роль любовницы — не для всех, потому эти красотки решили: лучше семью разбить, чем довольствоваться малым и постоянно ждать, когда же любимый наконец-таки соизволит бросить жену. Эти пять актрис-разлучниц увели чужих мужчин, но спустя время сами остались у разбитого корыта.
Кристина Асмус
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Елизавета Клементьева
Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов без памяти влюбились, и роман их развивался бешеными темпами. Бульдога совсем не смутило, что на тот момент он, вообще-то, был женат на Юлии Лещенко. Харламов развёлся и повёл Кристину под венец. Вскоре у пары родилась дочь, но ни ребёнок, ни тем более законный брак от развода не уберегли. Артисты не вместе уже больше двух лет, но до сих пор живут под одной крышей — в "обоссанном" доме, из-за которого недавно скандалили на всю Сеть.
Эмбер Хёрд
Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Фото © ТАСС / picture alliance / Consolidated / Kento Nara / Zuma
Джонни Депп так и не женился на Ванессе Паради, с которой прожил 14 счастливых лет и которая родила ему дочь и сына. Заполучить "пирата" в супруги удалось Эмбер Хёрд — амбициозной актрисе, которая разбила пару Депп – Паради. Не знаем, жалел ли Джонни о браке с Эмбер, в котором так настрадался. Отношения Деппа и Хёрд закончились скандалами — доходило даже до драк — и разделом имущества. Эмбер выпила из бывшего благоверного все соки. Итог громкого судебного процесса с их участием: Хёрд признали виновной в клевете на Деппа и обязали выплатить 15 миллионов долларов компенсации. Актёр, который обвинял экс-жену во лжи, разрушившей его карьеру, рассчитывал получить 50 миллионов долларов.
Эмбер, которую Джонни "буквально терроризировал", присудили компенсацию в два миллиона долларов, и такой вердикт актрису разочаровал. В июле 2022-го суд отказал Хёрд в пересмотре дела по иску бывшего мужа. Депп в свою очередь заметил, что "истина никогда не погибает".
Сиенна Миллер
Джуд Лоу и Сиенна Миллер. Фото © Shutterstock / Featureflash Photo Agency
Актриса и фотомодель Сиенна Миллер выглядит белой и пушистой, но репутация у неё не кристально чистая — всё из-за любви к чужим мужчинам. С любимчиком женщин Джудом Лоу Сиенна познакомилась в 2004-м, на кастинге для фильма "Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины". Когда выяснилось, что у актёров роман, вспыхнул скандал. Всё потому, что раньше Лоу считали примерным семьянином. Парочка рассталась уже после объявления о помолвке: оказалось, что Миллер — не единственная, с кем Джуд крутил шашни. Актёр изменил возлюбленной с няней своих детей.
Расставшись с Лоу, Миллер попыталась найти утешения в объятиях миллиардера Бальтазара Гетти. Нефтяной магнат, которого дома ждали жена Розетта Миллингтон и четверо детей, поразвлекался с Сиенной, а потом вернулся к благоверной. А та простила и приняла обратно.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото © ТАСС / AP
Красотка Анджелина Джоли разбивала не просто мужские сердца — семьи. Именно Джоли стала причиной громкого развода Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Стоила ли овчинка выделки? Конечно, у Бранджелины появились прекрасные дети. Но и нервов актёры потрепали друг другу сполна. Когда казалось, что оба счастливы, семья Джоли – Питт развалилась. Спустя шесть лет после расставания Анджелина подала судебный иск, обвинив Брэда в домашнем насилии.
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс и бывший гитарист американской рок-группы Bon Jovi Ричи Самбора. Фото © Shutterstock / CarlaVanWagoner
Дениз Ричардс после развода с Чарли Шином отбила мужа у близкой подруги Хизер Локлир. Причём своей вины в случившемся актриса в упор не видела. Ричардс заявляла, что "любовь нагрянула нечаянно". Отношения Дениз с Ричи Самборой долго не продлились, но развестись с женой экс-гитаристу Bon Jovi пришлось.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS / POOL / Дмитрий Феоктистов