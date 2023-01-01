5 проверенных способов улучшить личную жизнь с помощью заботы о себе

Когда вы слышите выражение "уход за собой", скорее всего, думаете о том, что пора бы уже сходить на педикюр (спустя пару месяцев отсутствия в салоне красоты) или, может быть, записаться на занятия спортом по выходным. И слишком уж часто этот "уход" иллюстрируется не как необходимость, а как что-то, что было бы неплохо сделать, если бы вы могли как-то втиснуть его в напряжённый график. Но выделять время на заботу о себе действительно необходимо для любых здоровых отношений — независимо от того, есть у вас вторая половинка или вы только надеетесь встретить любовь всей жизни.

Важно, чтобы вы вкладывали в заботу о себе столько же времени и энергии, сколько отдаёте людям, которых любите. Забота о себе не роскошь и не баловство, потому что, если у вас не осталось топлива в эмоциональном резервуаре, вы не сможете проявить себя и отдать. Вы не можете физически, эмоционально или мысленно давать другим, если уничтожены Дана Макнил Доктор психологии

Расстановка приоритетов в физическом, эмоциональном и психическом благополучии не только предотвратит выгорание, но и настроит вас на лучший исход свиданий, уверяют специалисты.

Быть ​​на связи с самим собой — ключ к тому, чтобы отношения приносили удовлетворение. Когда вы можете определить свои потребности, выразить и попросить об их удовлетворении, вы способны установить подлинный контакт с другими. Вы можете позаботиться о себе, а не полагаться на то, что другие попытаются угадать ваши желания, что часто приводит к разочарованиям Стефани Макадаан Семейный психотерапевт

Вот несколько привычек по уходу за собой, укрепляющих личную жизнь. Психотерапевты рекомендуют включить их в распорядок дня.

Инвестируйте в оздоровительные ритуалы

Возьмите в привычку заниматься чем-то, что успокаивает нервную систему: йогой, медитациями и т.д. Фото © Freepik

Нам часто напоминают, что почувствовать себя лучше можно, если выпивать дневную норму воды, двигаться и есть продукты, богатые питательными веществами. Но не стоит забывать и о физической заботе, которая влияет на личные отношения. В конце концов, если вы не заботитесь о теле и не чувствуете себя хорошо физически, не сможете полностью проявить себя в партнёрстве. Найдите практику, которая успокаивает нервную систему. Это могут быть медитации, молитвы, йога, ведение дневника или сеансы иглоукалывания.

Кроме того, будьте активны каждый день и находите время на то, чтобы побыть хотя бы недолго на солнце. Такая практика повысит настроение и позитивность, что может привести не только к более солнечному взгляду, но и к улучшению самооценки, взлёту уверенности в себе.

Занимайтесь самоудовлетворением

Любая физическая забота о себе позволяет жить с большим комфортом, уверенностью в своём теле, подчеркнула психолог Лорен Кук: "Я вижу так много людей, которые настолько оторваны от тела... Они настолько погружены в мысли, что не знают, как быть в своих телах — в сексуальном плане, эмоциональном, в любовных отношениях".

По этой причине специалист посоветовала повышать уровень комфорта в отношениях с собственным телом. Делать это можно, рассматривая себя в зеркале, когда выходите из душа, или занимаясь самоудовлетворением, будь то чувственные прикосновения или наслаждение полноценным сольным сексом. "Это, безусловно, поможет тем, у кого есть партнёр и кто пытается выстроить физические отношения", — добавила Кук.

Ведите глубокие беседы

Глубокие разговоры улучшат вашу способность эмоционально соединяться и быть уязвимым в общении — это то, что нужно для романтических отношений. Фото © Freepik / gpointstudio

Продолжать развивать любознательность и учиться на протяжении всей жизни очень важно, когда речь идёт о психической заботе о себе. Подумайте о том, как застойная жизнь может ощущаться, особенно в зимний период, когда вы словно в дне сурка: работа сменяется ужином под просмотр сериала, затем сон, а потом всё повторяется по кругу. Противоядие от этого (и действенная, полезная форма заботы о себе, которая может улучшить личную жизнь и отношения) — поиск интеллектуальной стимуляции.

Психолог Кук предложила вести более глубокие разговоры, выходящие за рамки светских бесед, с друзьями и близкими. Такой опыт не только укрепит вашу связь, но и улучшит способность эмоционально соединяться, быть уязвимым с другими — навык, который, несомненно, полезен в романтических отношениях.

Научиться справляться со своими эмоциями и смириться с уязвимостью — это ценные инвестиции вашего времени, и они открывают вам возможность быть уязвимым и в отношениях. Хорошие отношения строятся на доверии, общении, игре, [общем] чувстве любопытства, поэтому, если вы можете развить это в себе, а затем поделиться с партнёром, вы настроите себя на успех Лорен Кук Психолог

Погрузитесь в работу над собой в компании психотерапевта

Занимаясь работой над собой и регулярно встречаясь с коучем, вы не можете не обрести самосознание. Семейный психотерапевт Стефани Макадаан называет его сверхсилой, особенно полезной при поиске партнёра или выстраивании отношений, когда вторая половинка уже есть.

Обсуждая повседневные ситуации и прошлые паттерны, вы можете больше узнать о своём внутреннем "я", в том числе о том, как блокируете уязвимость и связь с людьми. Всё это поможет в выстраивании здоровых отношений.

В психотерапии можно найти первопричины триггеров, которые мешают отношениям. Фото © Freepik / Racool_studio

Специалист по психологии отношений Кристи Кедерян напомнила, что повседневная жизнь с давним партнёром может вызывать множество триггеров — и как раз с помощью терапии можно найти их первопричину. Они о вашем любимом человеке или о вашем прошлом? Вы действительно должны знать разницу, чтобы не саботировать себя в отношениях.

Ну а тем, кто одинок, терапия поможет под другим углом взглянуть на "идеальные" отношения, которые вы смоделировали для себя когда-то, и узнать, почему вы ищете именно их. "Наличие этого объективного пространства, где вы можете вновь узнать себя, поможет вам привлечь такого партнёра, с которым вы захотите прожить жизнь", — указала Кедерян.

Избегайте осуждения своих эмоций

С этим вы точно сталкивались: накатила необъяснимая грусть — и вы чувствовали вину или были разочарованы этими эмоциями. Или стыдились волнения, возникшего, когда что-то пошло не по плану. В такие моменты можно выработать эмоциональную привычку, связанную с заботой о себе: принимайте чувства по мере их возникновения.

Вместо того чтобы рассматривать эмоции, такие как счастье или волнение, как "хорошие", а другие эмоции, такие как гнев, разочарование или страх, — как "плохие", разработайте пропускную способность, чтобы переживать любые эмоции без осуждения Лорен Кук Психолог

В конце концов, они неизбежно возникают, когда вы встречаетесь с кем-то или находитесь в отношениях. Контакт со своими чувствами и внутренними ощущениями может облегчить преодоление трудностей в личной жизни. Действительно, важно уметь принимать реакции тела и мозга на волнение, например по поводу свидания, нервозность или страх перед встречей или выступлением.