14 полезных привычек, без которых в 2023-м вам не быть успешным и счастливым

Как говорится, новый год — новый я. А так как 2023-й уже наступил, почему бы не подумать о том, чему можно научиться на ошибках предыдущего года и с этим опытом улучшить жизнь в нынешнем? Никогда не поздно начать с чистого листа, и зимние каникулы — самое подходящее для этого время.

Подготовили список из самых полезных привычек, которые способны укрепить физическое здоровье и научить следить за эмоциями. Они помогут создать крепкие отношения с близкими и друзьями и, в качестве бонуса, улучшат финансовое благополучие. Выйдите за рамки типичных вариантов, таких как посещение спортзала, и подумайте о более нестандартных идеях. Есть так много способов улучшить качество жизни в новом году, наполнив её счастьем, успехом и радостью. Вопрос только в том, сколько из предложенных нами навыков вы решите привить себе.

1. Каждый день записывайте, что хорошего произошло

Почему люди страдают плохим настроением? В том числе потому что концентрируют внимание на негативе, совершенно не замечая всего хорошего, что происходит с ними каждый день. Заведите привычку вечерами регулярно записывать в блокнот счастливые и положительные моменты прошедшего дня. Тогда наглядно убедитесь, что не всё у вас так уж и плохо.

2. Ходите на дружеские "свидания"

Свидание — это прекрасный способ укрепить романтические отношения. Сколько усилий прикладывает для встречи каждый из партнёров... Но почему бы не попробовать провернуть такое и с друзьями? Мы не предлагаем вам флиртовать или кокетничать — лишь постараться, чтобы времяпрепровождение с близким человеком было в удовольствие обоим. Это укрепит вашу связь.

3. Пишите письма

Может показаться старомодным, но послание друзьям или семье, написанное от руки, — совсем другой способ общения. Мы все привыкли к бездушным разговорам в мессенджерах. А тут придётся постараться, чтобы вывести каждую букву. Гарантируем, вы удивитесь полученному отклику на свои письма и результату этой практики.

4. Возьмите за привычку отдыхать

Как ни странно, но по-настоящему расслабляться и абстрагироваться от забот и дел умеют лишь единицы. Просмотр сериала или скроллинг ленты в социальных сетях — это не отдых. Для всех трудоголиков окажется полезной привычка научиться выделять время на релакс каждую неделю, чтобы делать что-то, что нравится. Ведь есть особые способы, как провести выходные так, чтобы точно восстановить силы.

5. Говорите больше комплиментов окружающим

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Небольшой комплимент, сказанный как бы невзначай, может иметь огромное значение для собеседника. Приятными словами вы расположите человека к себе, настроите на позитивную волну, да и в целом это поможет укрепить отношения. Попробуйте! Делать комплименты столь же воодушевляюще, как и получать. Но только следите, чтобы слова звучали естественно, — не скатывайтесь в лесть.

6. Настройте автоплатежи

Попрощайтесь с просрочкой платежей — переведите их на автооплату. Это отличный способ сэкономить и время, и деньги и никогда не пропускать день оплаты. Попробуйте в 2023 году не растрачивать энергию на лишние нервы, если прогресс позволяет не задумываться о некоторых вещах вовсе.

7. Чаще отказывайте

Если вы каждый раз испытываете чувство вины, отказывая людям в просьбах, пообещайте в этом году научиться говорить "нет". Не согласиться что-то делать или куда-то пойти — ситуации обыденные и типичные. Не тратьте нервы и силы на то, чтобы казаться идеальным и правильным для других. Вы живёте эту жизнь или они?

8. Возьмите в привычку отдыхать от медиа

Перерыв от нахождения в социальных сетях и просмотра телевизора поможет снизить стресс и беспокойство. Помните, что блогеры, например, показывают только лучшие стороны жизни... или фигуры. Не стоит забивать напрасными переживаниями голову. Возьмите себе за правило отдыхать от информационного потока и вспоминать о жизни в реальности. Порой побыть наедине с мыслями очень полезно.

9. Научитесь раньше просыпаться

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Как бы вы ни любили подольше поспать, именно утреннее пробуждение может стать ключом к более здоровой и счастливой жизни. Благодаря ранним подъёмам вы получаете больше времени для зарядки или медитации перед работой и избегаете лишнего стресса, не боясь опоздать. Жаворонки также вполне могут питаться правильно и полезно, ведь у них есть время на готовку, а не на перекусы на ходу. Одни плюсы!

10. Регулярно стирайте вещи

Мы все знаем, каково это, когда одежда неделями скапливается в стиральной машине или ждёт своего часа в корзине для белья. А нас одолевает мысль о том, как бы выкроить время на столь долгий процесс. Имея регулярный график стирки, вы сможете избежать лишнего беспокойства, а заодно стать уверенным во внешнем виде, ведь вещи всегда чистые.

11. Откажитесь от диет

В 2023 году не добавляйте слово "диета" в свой список обещаний, которые намереваетесь исполнить. Вместо этого постарайтесь думать о том, чем конкретно питаетесь, достаточно ли спите и пьёте воды каждый день. Добавьте физической активности, если её мало. Вы заметите, что такой подход поможет легко похудеть. А ещё почувствуете себя сильнее, бодрее и здоровее. И никаких ограничений в еде из-за мучительных диет.

12. Начните ходить по лестницам

Лифты, эскалаторы и конвейерные дорожки в аэропортах иногда кажутся незаменимыми, но именно они нередко становятся причинами опозданий. Напоминаем, что подъём по лестнице — отличная альтернатива кардиотренировке. И время сэкономите, и спортом немного позанимаетесь.

13. Приучите себя мыть посуду сразу после приёма пищи

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Независимо от того, насколько вы устали, выделите дополнительную пару минут, чтобы ополоснуть посуду. Уверяем, "я" из будущего будет вам безмерно благодарно. В конце концов, никому не нравится возиться с тарелками, на которых остатки пищи не то что застыли — начали вонять. Избавьте себя по возможности от такого неприятного занятия.

14. Медитируйте и практикуйте аффирмации