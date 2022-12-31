5 киноляпов в фильме "Джентльмены удачи", отыскать которые совсем не так просто, как кажется

Перемещение посуды

Кадр из фильма © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Всё внимание на выделенные детали! Пока герои фильма выпивают без Доцента, бутылок на подоконнике две, а кружка находится справа от ведра. Но через несколько секунд, когда главарь банды входит в комнату, одна из бутылок волшебным образом исчезает, а кружка перемещается. Насколько нам известно, вещи сами по себе не двигаются, так что это стопроцентный киноляп.

Фантомный пендель

Кадр из фильма © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Эпизод из тюремной камеры тоже богат на киноляпы. Начинается всё с пенделя, который отвешивает Никола Питерский Доценту. Правда, след от ботинка был виден на штанах уголовника-рецидивиста и до этого момента. Очевидно, пинок снимали несколько раз, но никто и не подумал озадачиться чистотой штанов.

Исчезающая майка

Кадр из фильма © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

В этом же эпизоде, когда Доцент угрожает Питерскому "выколоть моргала", можно заметить, что на Евгении Леонове висит порванная майка. Но когда планы меняются, она исчезает. Снять преступник её не успел бы, так что это точно ошибка съёмочной группы.

Обновка

Кадр из фильма © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Внимание на Косого. Когда банда идёт вдоль ограды, у него один платок, а когда подходит к зданию, уже совсем другой. И даже не похож. Судя по всему, эти сцены снимались не подряд — и актёр Савелий Крамаров просто перепутал реквизит во второй подход. С кем не бывает! Но то, что это никто не заметил на площадке... это уже вопрос.

Переворачивающаяся татуировка

Кадр из фильма © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"