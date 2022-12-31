Мужья поделились выходками жён, и вот 10 фото, которые вас точно рассмешат
Семейная жизнь не всегда приносит одни позитивные эмоции, но это не проблема. Иногда жена вытворяет такое, что понимаешь, почему на ней женился. Собрали 10 примеров, которыми поделились мужья.
"Жена не могла открыть пакет, чтобы положить в него картошку... Вот как она вышла из ситуации", — Jacksquatch.
Фото © Reddit / Jacksquatch
"Моя жена думала, что заказывает восемь бананов. Привезли восемь килограммов", — ex_natura.
Фото © Reddit / ex_natura
"Жена постоянно встаёт в планку дома. Вот до чего это дошло — сын начал за ней повторять", — trentluv.
Фото © Reddit / trentluv
"Сегодня жена ДВА раза наносила мне солнцезащитный крем", — Leeroy_D.
Фото © Reddit / Leeroy_D
"Жена только что прислала мне фото нашего кота, который игрался за телеком", — FutonSpecialOps.
Фото © Reddit / FutonSpecialOps
"Моя жена после своей 13-часовой смены в ковидном отделении", — drscurvy.
Фото © Reddit / drscurvy
"Моя жена обожает вздремнуть, когда это только возможно. Её мама и бабушка приехали в гости, и я наконец понял, откуда это в ней!" — ImProblyPoopin.
Фото © Reddit / ImProblyPoopin
"Жена сказала, что мы были просто обязаны купить эту вазу домой. А что хранить-то в ней?" — hurdur365.
Фото © Reddit / hurdur365
"Жена проспорила мне поездку на самом страшном аттракционе в парке развлечений. Её реакция", — ghostinthelatrine.
Фото © Reddit / ghostinthelatrine
"Жена впервые попробовала поработать с кондитерским рукавом", — slyst0ne.
Фото © Reddit / slyst0ne
Лучшее из Интернета
Проверь себя: 10 странных приспособлений, о назначении которых догадаются только избранные
сегодня в 08:00
10 котов, у которых такой надменный взгляд, что сесть с ними за одним столом точно не получится
сегодня в 07:00
10 пушистых воришек, которые могут делать что угодно, ведь их милые глазки покорят любого
вчера в 10:10
Reddit / slyst0ne, FutonSpecialOps