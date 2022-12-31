Мужья поделились выходками жён, и вот 10 фото, которые вас точно рассмешат

"Жена не могла открыть пакет, чтобы положить в него картошку... Вот как она вышла из ситуации", — Jacksquatch.

Фото © Reddit / Jacksquatch

"Моя жена думала, что заказывает восемь бананов. Привезли восемь килограммов", — ex_natura.

Фото © Reddit / ex_natura

"Жена постоянно встаёт в планку дома. Вот до чего это дошло — сын начал за ней повторять", — trentluv.

Фото © Reddit / trentluv

"Сегодня жена ДВА раза наносила мне солнцезащитный крем", — Leeroy_D.

Фото © Reddit / Leeroy_D

"Жена только что прислала мне фото нашего кота, который игрался за телеком", — FutonSpecialOps.

Фото © Reddit / FutonSpecialOps

"Моя жена после своей 13-часовой смены в ковидном отделении", — drscurvy.

Фото © Reddit / drscurvy

"Моя жена обожает вздремнуть, когда это только возможно. Её мама и бабушка приехали в гости, и я наконец понял, откуда это в ней!" — ImProblyPoopin.

Фото © Reddit / ImProblyPoopin

"Жена сказала, что мы были просто обязаны купить эту вазу домой. А что хранить-то в ней?" — hurdur365.

Фото © Reddit / hurdur365

"Жена проспорила мне поездку на самом страшном аттракционе в парке развлечений. Её реакция", — ghostinthelatrine.

Фото © Reddit / ghostinthelatrine

"Жена впервые попробовала поработать с кондитерским рукавом", — slyst0ne.