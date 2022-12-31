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31 декабря, 09:00

Мужья поделились выходками жён, и вот 10 фото, которые вас точно рассмешат

Семейная жизнь не всегда приносит одни позитивные эмоции, но это не проблема. Иногда жена вытворяет такое, что понимаешь, почему на ней женился. Собрали 10 примеров, которыми поделились мужья.

"Жена не могла открыть пакет, чтобы положить в него картошку... Вот как она вышла из ситуации", — Jacksquatch.

Фото © Reddit / Jacksquatch

Фото © Reddit / Jacksquatch

"Моя жена думала, что заказывает восемь бананов. Привезли восемь килограммов", — ex_natura.

Фото © Reddit / ex_natura

Фото © Reddit / ex_natura

"Жена постоянно встаёт в планку дома. Вот до чего это дошло — сын начал за ней повторять", — trentluv.

Фото © Reddit / trentluv

Фото © Reddit / trentluv

"Сегодня жена ДВА раза наносила мне солнцезащитный крем", — Leeroy_D.

Фото © Reddit / Leeroy_D

Фото © Reddit / Leeroy_D

"Жена только что прислала мне фото нашего кота, который игрался за телеком", — FutonSpecialOps.

Фото © Reddit / FutonSpecialOps

Фото © Reddit / FutonSpecialOps

"Моя жена после своей 13-часовой смены в ковидном отделении", — drscurvy.

Фото © Reddit / drscurvy

Фото © Reddit / drscurvy

"Моя жена обожает вздремнуть, когда это только возможно. Её мама и бабушка приехали в гости, и я наконец понял, откуда это в ней!" ImProblyPoopin.

Фото © Reddit / ImProblyPoopin

Фото © Reddit / ImProblyPoopin

"Жена сказала, что мы были просто обязаны купить эту вазу домой. А что хранить-то в ней?" hurdur365.

Фото © Reddit / hurdur365

Фото © Reddit / hurdur365

"Жена проспорила мне поездку на самом страшном аттракционе в парке развлечений. Её реакция", — ghostinthelatrine.

Фото © Reddit / ghostinthelatrine

Фото © Reddit / ghostinthelatrine

"Жена впервые попробовала поработать с кондитерским рукавом", — slyst0ne.

Фото © Reddit / slyst0ne

Фото © Reddit / slyst0ne

10 случаев, когда молодожёны привели питомцев на свадьбу и пожалели, ведь те украли всё внимание

10 случаев, когда молодожёны привели питомцев на свадьбу и пожалели, ведь те украли всё внимание

Обложка ©

Reddit / slyst0ne, FutonSpecialOps

Сергей Трофимов

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