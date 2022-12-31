Проверь себя: 10 странных приспособлений, о назначении которых догадаются только избранные

Кресло на рельсах

Фото © Reddit / The_good_kid

Изобретено для того, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями спускаться в море

Цианометр

Фото © Reddit / mks113

230-летний прибор для измерения голубизны неба

Лопатка с прорезями

Фото © Reddit / mangowhymango

Ею можно быстро почистить венчик, не пачкая руки

Обутое колесо

Фото © Reddit / jonpeeji

Этим устройством из 1940-х проверяли износостойкость ботинок и галош

Стакан на телескопической ручке

Фото © Reddit / A_Cat_Named_Frank

Это инструмент для тестирования детекторов дыма. Он плотно закрывает устройство, а затем выпускает клуб дыма, тогда рабочие могут сказать, правильно детектор работает или нет

Светофор на кране

Фото © Reddit / RinShimizu

Такие светофоры устанавливают на участках дорог, где временно проводится ремонт, или в любых других местах, где нужно установить светофор на короткое время

Контроллер с кучей кнопок и джойстиком

Фото © Reddit / CaptainTasty57

Это пространственная мышь. Она была спроектирована специально для работы с 3D-моделями

Пластиковая катушка с ручкой

Фото © Reddit / 3askaryyy

Помните, как бабушки просили нас помочь с тем, чтобы перемотать пряжу в удобные мотки? Теперь внуки старушкам больше для этого не нужны — с задачей отлично справляется маленькое приспособление. Все клубки получаются один к одному, а времени экономится... не сосчитать

Маленький железный валик с проволокой

Фото © Reddit / sniffinberries34

Подсказка на заднем плане. Это 30-летняя сырорезка. Кстати, работает до сих пор

Одноразовая линейка с отверствиями разного размера

Фото © Reddit / pestyfinesty