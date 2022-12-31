Проверь себя: 10 странных приспособлений, о назначении которых догадаются только избранные
Скорее всего, вы никогда не видели эти странные устройства, но они вас точно заинтересуют. Как минимум потому, что понять, зачем они нужны, не так-то просто. Проверьте себя!
Кресло на рельсах
Фото © Reddit / The_good_kid
Изобретено для того, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями спускаться в море
Цианометр
Фото © Reddit / mks113
230-летний прибор для измерения голубизны неба
Лопатка с прорезями
Фото © Reddit / mangowhymango
Ею можно быстро почистить венчик, не пачкая руки
Обутое колесо
Фото © Reddit / jonpeeji
Этим устройством из 1940-х проверяли износостойкость ботинок и галош
Стакан на телескопической ручке
Фото © Reddit / A_Cat_Named_Frank
Это инструмент для тестирования детекторов дыма. Он плотно закрывает устройство, а затем выпускает клуб дыма, тогда рабочие могут сказать, правильно детектор работает или нет
Светофор на кране
Фото © Reddit / RinShimizu
Такие светофоры устанавливают на участках дорог, где временно проводится ремонт, или в любых других местах, где нужно установить светофор на короткое время
Контроллер с кучей кнопок и джойстиком
Фото © Reddit / CaptainTasty57
Это пространственная мышь. Она была спроектирована специально для работы с 3D-моделями
Пластиковая катушка с ручкой
Фото © Reddit / 3askaryyy
Помните, как бабушки просили нас помочь с тем, чтобы перемотать пряжу в удобные мотки? Теперь внуки старушкам больше для этого не нужны — с задачей отлично справляется маленькое приспособление. Все клубки получаются один к одному, а времени экономится... не сосчитать
Маленький железный валик с проволокой
Фото © Reddit / sniffinberries34
Подсказка на заднем плане. Это 30-летняя сырорезка. Кстати, работает до сих пор
Одноразовая линейка с отверствиями разного размера
Фото © Reddit / pestyfinesty
Таким "гаджетом" аллерголог отслеживает размеры реакций после теста на аллергены
Shutterstock, mangowhymango