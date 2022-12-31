15 советских шкатулок, которые сегодня стоят десятки тысяч рублей

То, что для одного поколения — обыденность, для другого — эксклюзив, доступный лишь за немалые деньги. Собрали подборку из 15 шкатулок производства СССР, которые и тогда было нелегко достать, а сейчас вообще днём с огнём не сыщешь. А если и найдёшь, за диковинку придётся выложить круглую сумму.

Шкатулка "За власть Советов", Палехская лаковая миниатюра, 1967 год, — 250 тысяч рублей

Шкатулка "За власть Советов". Палехская лаковая миниатюра. СССР. 1967 год. Художник Р. А. Смирнова. Фото © Avito

Шкатулке "За власть Советов" 55 лет, просят за неё 250 тысяч рублей — и это несмотря на сколы на двух уголках крышки. Изготовлена она в Палехских художественно-производственных мастерских в 1967 году, расписана художником Раисой Смирновой.

Шкатулка, Палех, 1958 год, — 50 тысяч рублей

Шкатулка, Палех. Художник Иван Каманин. Фото © Avito

За номерную шкатулку, Палех, размером 122 х 98 х 25 мм владелец просит 50 тысяч рублей. Изготовлена эксклюзивная вещица была почти 65 лет назад, в 1958-м расписал её художник Иван Каманин. Состояние шкатулки хорошее, так как хранили бережно — есть даже упаковочная коробка.

Чугунная шкатулка "Трудовые резервы", Каслинский чугунолитейный завод, 1959 год, — 23 тысячи рублей

Шкатулка "Трудовые резервы" с советской символикой. СССР, Каслинский чугунолитейный завод, 1959 г. Автор модели А.С.Гилев. Фото © Avito

Чугунная шкатулка "Трудовые резервы" с советской символикой была отлита на Каслинском чугунолитейном заводе (Челябинская область) в 1959 году. Автор модели — А.С. Гилев. Шкатулка будет вашей за 23 тысячи рублей.

Серебряная мини-шкатулка, выполненная в технике скань, — 45 тысяч рублей

Серебряная пудреница СССР. Техника скань. Фото © Avito

Шкатулка-пудреница с клеймом, выполненная в советское время в технике скань, продаётся за 45 тысяч рублей. Ручная работа: воздушные, сплетённые из тончайшего кружева серебряные элементы. "Такой аксессуар создаст в доме атмосферу уюта и роскоши, если разместить его на комоде или полочке. Самобытный элемент, напоминающий сказочный ларец, впишется в любой интерьер. Чудесный подарок любимой женщине! Серьги, кольца, цепочки и другие ценности будут в безопасности".

Шкатулка "Василий Тёркин", Палехская лаковая миниатюра, 1975 год, — 250 тысяч рублей

Палехская лаковая миниатюра. СССР. 1975 год. Художник В.К. Ремизников. Фото © Avito

Шкатулка "Василий Тёркин" в хорошем состоянии, реставрация не проводилась. Произведена в 1975 году на Палехской лаковой миниатюре, расписана художником Владимиром Ремизниковым. Стоимость диковинной вещицы немаленькая — 250 тысяч рублей.

Шкатулка "Голуби", Дулёво, — 335 тысяч рублей

Большая шкатулка "Голуби". СССР, Дулёво, 1950-е гг. Автор А.Г. Сотников. Фото © Avito

Большая шкатулка "Голуби" авторства советского скульптора-анималиста Алексея Сотникова — модель 1955 года. Имеет инвентарный номер Музея Дулёвского фарфорового завода, представляет коллекционный интерес. Тому, кто решит её приобрести, нужно быть готовым выложить 335 тысяч рублей.

Советская шкатулка "Собака в будке" — 50 тысяч рублей

Шкатулка "Собака в будке". Фото © Avito

С "уникальной по нашим временам шкатулкой "Собака в будке" продавец готов распрощаться за 50 тысяч рублей. Автор объявления утверждает, что изделие ценилось в СССР, ценится и сейчас. "Для знающих людей данная вещь в рекламе не нуждается. Есть недостатки, которые видны на фото. Замок работает. Цена указана с их учётом, и торга не будет".

Фарфоровая шкатулка "Грибы", Каменнобродский фаянсовый завод, — 20 тысяч рублей

Шкатулка (маслёнка). СССР. Каменнобродский фаянсовый завод. 1937–1946 гг. Фото © Avito

Редкая советская шкатулка (маслёнка), выполненная из майолики Каменнобродским фаянсовым заводом. Грибы и кузовок — не штамповка, лепили вручную, как и расписывали. "Уникальный антикварный предмет в очень достойном состоянии" может стать вашим за 20 тысяч рублей. Год производства точно не известен, но по клейму можно понять примерный период — 1937–1946 гг.

Агитационная шкатулка, Мстёра, СССР, — 160 тысяч рублей

Шкатулка, Мстёра, СССР. Фото © Avito

На покрытой лаком агитационной шкатулке изображена Дорога жизни, связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной. "Подписи и года нет. Следы использования. Оригинал. Редкость. Размер 29 см на 20 см", — указывается в описании к шкатулке стоимостью 160 тысяч рублей.

Лаковая шкатулка "Святая троица", 1991 год, — 70 тысяч рублей

Лаковая шкатулка "Святая троица". СССР, 1991 г. Автор Сергей Терентьев. Фото © Avito

Шкатулка названа по сюжету иконы, выполнена в 1991 году известным художником Палеха Сергеем Терентьевым. Новая, из коробки не доставалась, продавец хочет выручить за неё 70 тысяч рублей.

Фарфоровая шкатулка "Будка с собакой и курами", Дулёво, 1955 год, — 150 тысяч рублей

Авторская нетиражная шкатулка "Будка с собакой и курами". Дулёво, 1955 г. Скульптор А.Г. Сотников. Фото © Avito

Ещё одна работа заслуженного художника РСФСР Алексея Сотникова в нашей подборке — нетиражная шкатулка "Будка с собакой и курами". Фарфоровая "конура" 1955 года стоит 150 тысяч рублей.

Шкатулка "Царевна-лягушка", Конаковский фаянсовый завод имени Калинина, 1970-е годы, — 90 тысяч рублей

Шкатулка "Царевна-лягушка". Конаковский фаянсовый завод имени Калинина. СССР. 1970-е годы. Модель 1948 года. Скульптор М.П. Холодная. Фото © Avito

Наверное, эта царевна-лягушка со шкатулки 1970-х годов квакает, раз стоит вещица 90 тысяч рублей, несмотря на сквозную трещину на дне.

Фарфоровая шкатулка "Мир всему миру", "Красный фарфорист" (Чудово), 1957 год, — 25 тысяч рублей

Винтажная фарфоровая шкатулка "Мир всему миру", или "Голубь мира". СССР, завод "Красный фарфорист". 1957 год. Автор Б.Д. Быструшкин. Фото © Avito

Шкатулка "Голубь мира" была создана к VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, проходившему в Москве летом 1957 года. Её автор — советский художник-скульптор по фарфору Бронислав Быструшкин. "Фарфор, ручная полихромная роспись, позолота. Настоящая находка для истинного коллекционера или ценителя советской эпохи!" И эту "суперредкость" продают всего-то за 25 тысяч рублей?

Старинная шкатулка, Мстёра, СССР, 1948–1953 гг., — 90 тысяч рублей

Антикварная шкатулка по оригиналу И. Тоидзе "Молодой Сталин читает поэму Ш. Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Мстёра, 1948–1953-е гг. Автор В. Бороздин. Фото © Avito

Автор антикварной шкатулки вдохновлялся работой Ираклия Тоидзе "Молодой Сталин читает поэму Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Вещица (выполнена в 1948–1953 гг.) спустя семь десятилетий стоит 90 тысяч рублей.

Деревянная шкатулка в подарок Брежневу, СССР, — 199 990 рублей

Деревянная шкатулка с интарсией из кости. Подарок Брежневу от индийского посольства. Фото © Avito

Продавец уверяет, что эта деревянная шкатулка с интарсией из кости была подарена Брежневу индийскими дипломатами. В сохранности вещей, хранящихся в такой шкатулке, можно не сомневаться: в комплекте есть ключ, замок рабочий. 199 990 рублей — и шкатулка ваша.