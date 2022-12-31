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31 декабря, 07:30

15 советских шкатулок, которые сегодня стоят десятки тысяч рублей

В СССР дамы хранили в них дорогие сердцу украшения. Теперь же достояние — сами эти шкатулки. И те, у кого дома такие до сих пор имеются, могут получить баснословные деньги, если решат продать.

То, что для одного поколения — обыденность, для другого — эксклюзив, доступный лишь за немалые деньги. Собрали подборку из 15 шкатулок производства СССР, которые и тогда было нелегко достать, а сейчас вообще днём с огнём не сыщешь. А если и найдёшь, за диковинку придётся выложить круглую сумму.

Шкатулка "За власть Советов", Палехская лаковая миниатюра, 1967 год, — 250 тысяч рублей

Шкатулка "За власть Советов". Палехская лаковая миниатюра. СССР. 1967 год. Художник Р. А. Смирнова. Фото © Avito

Шкатулка "За власть Советов". Палехская лаковая миниатюра. СССР. 1967 год. Художник Р. А. Смирнова. Фото © Avito

Шкатулке "За власть Советов" 55 лет, просят за неё 250 тысяч рублей — и это несмотря на сколы на двух уголках крышки. Изготовлена она в Палехских художественно-производственных мастерских в 1967 году, расписана художником Раисой Смирновой.

Шкатулка, Палех, 1958 год, — 50 тысяч рублей

Шкатулка, Палех. Художник Иван Каманин. Фото © Avito

Шкатулка, Палех. Художник Иван Каманин. Фото © Avito

За номерную шкатулку, Палех, размером 122 х 98 х 25 мм владелец просит 50 тысяч рублей. Изготовлена эксклюзивная вещица была почти 65 лет назад, в 1958-м расписал её художник Иван Каманин. Состояние шкатулки хорошее, так как хранили бережно — есть даже упаковочная коробка.

Чугунная шкатулка "Трудовые резервы", Каслинский чугунолитейный завод, 1959 год, — 23 тысячи рублей

Шкатулка "Трудовые резервы" с советской символикой. СССР, Каслинский чугунолитейный завод, 1959 г. Автор модели А.С.Гилев. Фото © Avito

Шкатулка "Трудовые резервы" с советской символикой. СССР, Каслинский чугунолитейный завод, 1959 г. Автор модели А.С.Гилев. Фото © Avito

Чугунная шкатулка "Трудовые резервы" с советской символикой была отлита на Каслинском чугунолитейном заводе (Челябинская область) в 1959 году. Автор модели — А.С. Гилев. Шкатулка будет вашей за 23 тысячи рублей.

Серебряная мини-шкатулка, выполненная в технике скань, — 45 тысяч рублей

Серебряная пудреница СССР. Техника скань. Фото © Avito

Серебряная пудреница СССР. Техника скань. Фото © Avito

Шкатулка-пудреница с клеймом, выполненная в советское время в технике скань, продаётся за 45 тысяч рублей. Ручная работа: воздушные, сплетённые из тончайшего кружева серебряные элементы. "Такой аксессуар создаст в доме атмосферу уюта и роскоши, если разместить его на комоде или полочке. Самобытный элемент, напоминающий сказочный ларец, впишется в любой интерьер. Чудесный подарок любимой женщине! Серьги, кольца, цепочки и другие ценности будут в безопасности".

Шкатулка "Василий Тёркин", Палехская лаковая миниатюра, 1975 год, — 250 тысяч рублей

Палехская лаковая миниатюра. СССР. 1975 год. Художник В.К. Ремизников. Фото © Avito

Палехская лаковая миниатюра. СССР. 1975 год. Художник В.К. Ремизников. Фото © Avito

Шкатулка "Василий Тёркин" в хорошем состоянии, реставрация не проводилась. Произведена в 1975 году на Палехской лаковой миниатюре, расписана художником Владимиром Ремизниковым. Стоимость диковинной вещицы немаленькая — 250 тысяч рублей.

Шкатулка "Голуби", Дулёво, — 335 тысяч рублей

Большая шкатулка "Голуби". СССР, Дулёво, 1950-е гг. Автор А.Г. Сотников. Фото © Avito

Большая шкатулка "Голуби". СССР, Дулёво, 1950-е гг. Автор А.Г. Сотников. Фото © Avito

Большая шкатулка "Голуби" авторства советского скульптора-анималиста Алексея Сотникова — модель 1955 года. Имеет инвентарный номер Музея Дулёвского фарфорового завода, представляет коллекционный интерес. Тому, кто решит её приобрести, нужно быть готовым выложить 335 тысяч рублей.

Советская шкатулка "Собака в будке" — 50 тысяч рублей

Шкатулка "Собака в будке". Фото © Avito

Шкатулка "Собака в будке". Фото © Avito

С "уникальной по нашим временам шкатулкой "Собака в будке" продавец готов распрощаться за 50 тысяч рублей. Автор объявления утверждает, что изделие ценилось в СССР, ценится и сейчас. "Для знающих людей данная вещь в рекламе не нуждается. Есть недостатки, которые видны на фото. Замок работает. Цена указана с их учётом, и торга не будет".

Фарфоровая шкатулка "Грибы", Каменнобродский фаянсовый завод, — 20 тысяч рублей

Шкатулка (маслёнка). СССР. Каменнобродский фаянсовый завод. 1937–1946 гг. Фото © Avito

Шкатулка (маслёнка). СССР. Каменнобродский фаянсовый завод. 1937–1946 гг. Фото © Avito

Редкая советская шкатулка (маслёнка), выполненная из майолики Каменнобродским фаянсовым заводом. Грибы и кузовок — не штамповка, лепили вручную, как и расписывали. "Уникальный антикварный предмет в очень достойном состоянии" может стать вашим за 20 тысяч рублей. Год производства точно не известен, но по клейму можно понять примерный период — 1937–1946 гг.

Агитационная шкатулка, Мстёра, СССР, — 160 тысяч рублей

Шкатулка, Мстёра, СССР. Фото © Avito

Шкатулка, Мстёра, СССР. Фото © Avito

На покрытой лаком агитационной шкатулке изображена Дорога жизни, связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной. "Подписи и года нет. Следы использования. Оригинал. Редкость. Размер 29 см на 20 см", — указывается в описании к шкатулке стоимостью 160 тысяч рублей.

Лаковая шкатулка "Святая троица", 1991 год, — 70 тысяч рублей

Лаковая шкатулка "Святая троица". СССР, 1991 г. Автор Сергей Терентьев. Фото © Avito

Лаковая шкатулка "Святая троица". СССР, 1991 г. Автор Сергей Терентьев. Фото © Avito

Шкатулка названа по сюжету иконы, выполнена в 1991 году известным художником Палеха Сергеем Терентьевым. Новая, из коробки не доставалась, продавец хочет выручить за неё 70 тысяч рублей.

Фарфоровая шкатулка "Будка с собакой и курами", Дулёво, 1955 год, — 150 тысяч рублей

Авторская нетиражная шкатулка "Будка с собакой и курами". Дулёво, 1955 г. Скульптор А.Г. Сотников. Фото © Avito

Авторская нетиражная шкатулка "Будка с собакой и курами". Дулёво, 1955 г. Скульптор А.Г. Сотников. Фото © Avito

Ещё одна работа заслуженного художника РСФСР Алексея Сотникова в нашей подборке — нетиражная шкатулка "Будка с собакой и курами". Фарфоровая "конура" 1955 года стоит 150 тысяч рублей.

Шкатулка "Царевна-лягушка", Конаковский фаянсовый завод имени Калинина, 1970-е годы, — 90 тысяч рублей

Шкатулка "Царевна-лягушка". Конаковский фаянсовый завод имени Калинина. СССР. 1970-е годы. Модель 1948 года. Скульптор М.П. Холодная. Фото © Avito

Шкатулка "Царевна-лягушка". Конаковский фаянсовый завод имени Калинина. СССР. 1970-е годы. Модель 1948 года. Скульптор М.П. Холодная. Фото © Avito

Наверное, эта царевна-лягушка со шкатулки 1970-х годов квакает, раз стоит вещица 90 тысяч рублей, несмотря на сквозную трещину на дне.

Фарфоровая шкатулка "Мир всему миру", "Красный фарфорист" (Чудово), 1957 год, — 25 тысяч рублей

Винтажная фарфоровая шкатулка "Мир всему миру", или "Голубь мира". СССР, завод "Красный фарфорист". 1957 год. Автор Б.Д. Быструшкин. Фото © Avito

Винтажная фарфоровая шкатулка "Мир всему миру", или "Голубь мира". СССР, завод "Красный фарфорист". 1957 год. Автор Б.Д. Быструшкин. Фото © Avito

Шкатулка "Голубь мира" была создана к VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, проходившему в Москве летом 1957 года. Её автор — советский художник-скульптор по фарфору Бронислав Быструшкин. "Фарфор, ручная полихромная роспись, позолота. Настоящая находка для истинного коллекционера или ценителя советской эпохи!" И эту "суперредкость" продают всего-то за 25 тысяч рублей?

Старинная шкатулка, Мстёра, СССР, 1948–1953 гг., — 90 тысяч рублей

Антикварная шкатулка по оригиналу И. Тоидзе "Молодой Сталин читает поэму Ш. Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Мстёра, 1948–1953-е гг. Автор В. Бороздин. Фото © Avito

Антикварная шкатулка по оригиналу И. Тоидзе "Молодой Сталин читает поэму Ш. Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Мстёра, 1948–1953-е гг. Автор В. Бороздин. Фото © Avito

Автор антикварной шкатулки вдохновлялся работой Ираклия Тоидзе "Молодой Сталин читает поэму Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Вещица (выполнена в 1948–1953 гг.) спустя семь десятилетий стоит 90 тысяч рублей.

Деревянная шкатулка в подарок Брежневу, СССР, — 199 990 рублей

Деревянная шкатулка с интарсией из кости. Подарок Брежневу от индийского посольства. Фото © Avito

Деревянная шкатулка с интарсией из кости. Подарок Брежневу от индийского посольства. Фото © Avito

Продавец уверяет, что эта деревянная шкатулка с интарсией из кости была подарена Брежневу индийскими дипломатами. В сохранности вещей, хранящихся в такой шкатулке, можно не сомневаться: в комплекте есть ключ, замок рабочий. 199 990 рублей — и шкатулка ваша.

10 советских тарелок, которые сейчас продаются за десятки тысяч рублей

10 советских тарелок, которые сейчас продаются за десятки тысяч рублей

По ссылке показывали 10 советских сервизов, которые сегодня стоят десятки тысяч рублей. В Союзе домохозяйки с гордостью выставляли эти сокровища на стол, но только по особым случаям. А из некоторых предметов и вовсе не ели никогда. Сейчас их продают за бешеные деньги.

Обложка ©

Avito

Марта Белова

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