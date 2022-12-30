Что выбрасывают в мусор в разных странах: 5 специфичных корзин с отходами

Часто ли вы разглядываете вашу мусорную корзину? Вероятно, если сортируете отходы, обращаете внимание, что в неё попадает. В ином случае это бездна всего, что мы ежедневно поглощаем. По статистике, в год россиянин производит около 450 килограммов мусора (а в некоторых регионах показатель доходит до одной тонны). Эти цифры кажутся огромными, но в повседневной жизни мы редко обращаем внимание, сколько мусора остаётся после нас. Другое дело — праздничные дни, когда объём потребления существенно увеличивается и на свалку мы тащим мешки совсем других размеров.

В преддверии новогодних каникул предлагаем задуматься о том, насколько мусор влияет на среду, в которой мы живём. Сейчас самое время спланировать более экологичный образ жизни на 2023-й. Лайф вместе с экспертами Ecopoint (резидент "Сколково"), которые создают умные пункты приёма вторсырья, выяснил, чем отличаются мусорные корзины в разных странах мира.

Как обращаются с отходами в Южной Корее?

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За год в этой азиатской стране производится 195 миллионов тонн отходов, но корейцы давно преуспели в мусороперерабатывающей области. Они неукоснительно соблюдают правила, а система сбора бытовых отходов работает как часы. Кроме того, для удобства потребителей упаковка промаркирована, чтобы мусор было легко сортировать.

Несмотря на высокотехнологичность отрасли и осознанность жителей, почти в каждой мусорной корзине в Корее есть упаковки от лапши быстрого приготовления. Пластиковая и стеклянная тара от соевого соуса зачастую совсем не такая миниатюрная, как в наших магазинах, — ещё одна характерная особенность. В принципе, из-за общей занятости населения многие продукты, которые продаются в супермаркетах, предназначены для быстрого приготовления и перекусов — отсюда бесконечные одноразовые контейнеры. Ну а из органических отходов в мусоре попадаются остатки/обрезки пекинской капусты, из которой делают излюбленное корейцами кимчи. И не будем забывать про потребление соджу в огромных количествах — стеклянные бутылочки собираются отдельно.

Как выбрасывают мусор во Франции?

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Во Франции на одного человека в год приходится около 550 килограммов мусора. В этой европейской стране также действует налаженная система сбора отходов, к которой, впрочем, не все жители относятся серьёзно. На улицах можно встретить баки для вторсырья и остальных отходов. Контейнеры со вторсырьём также могут иметь раздельные ёмкости: под макулатуру, стекло, разные виды пластика, металла. Но что же встречается в мусорном ведре каждого француза?

Как бы ни показалось банально, все забегают хотя бы раз за день в пекарню, а значит, собирается бумажная упаковка от багетов и прочей мучной продукции. Едва ли найдётся француз, у которого дома не будет вина, — в мусор отправляются и стеклянные бутылки от алкоголя. Многие органические продукты попадают в ведро с отходами в чистом виде — без упаковок, так как их постепенно выводят из оборота по соображениям экологичности.

Как в Швеции обращаются с отходами?

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Одна из самых экологичных стран на сегодняшний день практически не имеет мусора в общем понимании слова. В Швеции один житель за год производит около 450 килограммов отходов. Однако шведы давно отказались от полигонов и, по данным ассоциации Avfall Sverige, королевство достигло 99% утилизации ТКО. Таких результатов удалось добиться благодаря регламентированной системе работы с отходами, штрафам и заработку на мусоре — часть отходов используется в качестве получения энергии.

Фактически мусорная корзина шведа — это множество классифицированных бытовых отходов, которые из дома сразу отправятся на мусоросжигательные и перерабатывающие заводы, а органика — в компост. Питаются жители севера просто, отсюда и производство в большей степени органического мусора и перерабатываемого сырья. Основная часть одноразовой упаковки заменена личной многоразовой или биоразлагаемой. Поэтому мусорное ведро в Швеции — самое экологичное.

Как выбрасывают мусор в Америке?

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Год от года американцы всё добросовестнее относятся к экологичному сбору мусора, но каждый за 12 месяцев производит более 770 килограммов отходов. В США около многих крупных торговых центров установлены контейнеры для сбора мусора, куда свозят накопленные пакеты с бумагой, пластиком, стеклом и алюминием. Встречаются также и контейнеры для приёма старой одежды и обуви.

Однако привыкание к осознанному образу жизни и потреблению не изменило объёмы некоторых отходов. Например, упаковок от чипсов и ресторанов быстрого питания, одноразовых контейнеров. Кстати, такие упаковки невозможно переработать из-за совмещения картона и пластикового покрытия. Так что мусорная корзина среднестатистического жителя Штатов — упаковка от самой разной вредной пищи.

Как выбрасывают мусор в Индии?

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Индия ещё не так давно находилась на гране мусорной катастрофы. Горы отходов, плавающие в реках упаковки и очистки, желтоватый смог в городах. Однако за последние пару лет страна сделала существенный шаг в сторону очищения. Сейчас один человек в год оставляет около 500 килограммов мусора. Порядка 60% пластиковых отходов перерабатывается, лес законодательно защищён от вырубки, а вся бумага идёт на переработку — даже трубочки в McDonald's и Starbucks биоразлагаемые.