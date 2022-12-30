10 пушистых воришек, которые могут делать что угодно, ведь их милые глазки покорят любого
Хозяева многое позволяют своим питомцам. В доме может разрастаться ОПГ, а владельцы продолжат спускать хвостатым всё с лапок. Собрали 10 фото воришек, которых оправдал бы кто угодно.
"Стырил картошку и ходит по дому, будто он тут хозяин", — SithLady.
Фото © Reddit / SithLady
"Мой 15-летний глухой пёс решил, что он достаточно наглый, чтобы незаметно украсть чипсы, когда дети оставили кладовку открытой... Я была прямо за ним: разочарование видно в его глазах... Обожаю этого старика!" — surfrock66.
Фото © Reddit / surfrock66
"Поймала эту наглую морду, когда она пыталась украсть у меня йогурт", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Носочная воровка Ари в действии", — mr_nincompoop.
Фото © Reddit / mr_nincompoop
"Расстроенная Бетти ненавидит диету, на которую я её посадила, и ничуть не сожалеет о том, что украла еду у своей сестрички", — Caioly.
Фото © Reddit / Caioly
"Вор пиццы был пойман с поличным", — Jason_Was_Here.
Фото © Reddit / Jason_Was_Here
"Корги моей тёти стырил у неё очки, чтобы обменять на вкусняшки", — whenever.
Фото © Reddit / whenever
"Представляю вам воришку бекона. Фото сделано в рождественское утро", — sampletext1111.
Фото © Reddit / sampletext1111
"Его наглость! Украл моё место и теперь кричит на меня за то, что я его выгоняю", — Viviaana.
Фото © Reddit / Viviaana
"Морда воровская", — voidabrasax.
Фото © Reddit / voidabrasax
Животные/ домашние питомцы
Reddit / voidabrasax, surfrock66