10 пушистых воришек, которые могут делать что угодно, ведь их милые глазки покорят любого

"Стырил картошку и ходит по дому, будто он тут хозяин", — SithLady.

Фото © Reddit / SithLady

"Мой 15-летний глухой пёс решил, что он достаточно наглый, чтобы незаметно украсть чипсы, когда дети оставили кладовку открытой... Я была прямо за ним: разочарование видно в его глазах... Обожаю этого старика!" — surfrock66.

Фото © Reddit / surfrock66

"Поймала эту наглую морду, когда она пыталась украсть у меня йогурт", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Носочная воровка Ари в действии", — mr_nincompoop.

Фото © Reddit / mr_nincompoop

"Расстроенная Бетти ненавидит диету, на которую я её посадила, и ничуть не сожалеет о том, что украла еду у своей сестрички", — Caioly.

Фото © Reddit / Caioly

"Вор пиццы был пойман с поличным", — Jason_Was_Here.

Фото © Reddit / Jason_Was_Here

"Корги моей тёти стырил у неё очки, чтобы обменять на вкусняшки", — whenever.

Фото © Reddit / whenever

"Представляю вам воришку бекона. Фото сделано в рождественское утро", — sampletext1111.

Фото © Reddit / sampletext1111

"Его наглость! Украл моё место и теперь кричит на меня за то, что я его выгоняю", — Viviaana.

Фото © Reddit / Viviaana