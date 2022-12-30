Мечтай по-умному: Проверенный способ, как загадывать желания на Новый год, чтобы они сбылись
Можно сколько угодно пить шампанское с мокрой бумагой на Новый год, но от этого вряд ли что-то изменится. В материале предлагаем прикладные механики, которые превратят ваши мечты в реальность.
Пункт первый. Поймите, чего хотите на самом деле
Когда речь доходит до желаний на следующий год, часто мы ограничиваемся чем-то, что мог бы пожелать любой: денег "побольше", "хорошую" работу, "счастливые" отношения. А кто этого не хочет?! Но в реальности мы все грезим о чём-то своём, особенном, хоть часто даже не проговариваем это вслух. Поэтому для начала нужно определиться. Может быть, вы давно хотели открыть свой бизнес? Или наконец заняться здоровьем? Стать мамой или папой? Вариантов — бесконечное множество.
Шаг второй. Составляем список
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Когда основные направления продуманы, самое время браться за составление списка. Многие психологи уверяют, что для лучшего результата нужно составить список как минимум из 44 целей. Задача непростая, но идея в том, чтобы достать желания из самых глубоких уголков своей души. Писать можно даже какие-то мелочи, вроде "найти и купить вазу на пустующую полку".
Третье. Выбираем несколько пунктов, за которые возьмёмся в 2023 году
Теперь, когда перед нами есть огромный список "хочушек", выбираем несколько не самых элементарных идей. Минимума, как и максимума, нет. Главное — чувствовать почву под ногами и не набрать столько целей, чтобы следующие 365 дней умирать в тревоге и дедлайнах.
4. Прописываем по СМАРТу
С главными мечтами на год определились, теперь их нужно привести в божеский вид. Для этого нам понадобится методика постановки целей SMART. Согласно этому подходу, любая цель должна быть:
- Конкретной (S — Specific);
- Измеримой (M — Measurable);
- Достижимой (A — Attainable);
- Актуальной (R — Relevant);
- Ограниченной во времени (T — Time-bound).
Небольшой пример. "Больше читать в новом году" — ужасная формулировка.
А вот "В течение 2023 года каждый месяц читать по три книги из списка "200 лучших романов по версии такого-то издания" — уже намного лучше.
Цель и конкретная — мы берём определённые книги из готового списка.
Измеримая и достижимая — не просто "больше" — а всего по три книги. Каждый месяц — это ещё и ограниченная во времени.
Ну а актуальность чтения... едва ли стоит для кого-то под вопросом.
5. Делим на шаги
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Кого-то крупные цели вдохновляют и мотивируют, но большинство их просто боится. Поэтому, чтобы не создавать себе лишний стресс, нужно разбить каждую крупную мечту на много маленьких задач.
Как в предыдущем пункте. Если бы мы сказали себе прочитать 48 книг за год, приступить к выполнению было бы сложно. Столько литературы обыватель читает за всю жизнь. А вот по четыре книжки в месяц — это уже подъёмно.
И такой фрагментации поддаются все мечты! Главное — сразу сесть и прописать дорожную карту от начала и до конца. Так в перспективе будет легче отследить, что что-то пойдёт не по плану.
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