Мечтай по-умному: Проверенный способ, как загадывать желания на Новый год, чтобы они сбылись

Пункт первый. Поймите, чего хотите на самом деле

Когда речь доходит до желаний на следующий год, часто мы ограничиваемся чем-то, что мог бы пожелать любой: денег "побольше", "хорошую" работу, "счастливые" отношения. А кто этого не хочет?! Но в реальности мы все грезим о чём-то своём, особенном, хоть часто даже не проговариваем это вслух. Поэтому для начала нужно определиться. Может быть, вы давно хотели открыть свой бизнес? Или наконец заняться здоровьем? Стать мамой или папой? Вариантов — бесконечное множество.

Шаг второй. Составляем список

Когда основные направления продуманы, самое время браться за составление списка. Многие психологи уверяют, что для лучшего результата нужно составить список как минимум из 44 целей. Задача непростая, но идея в том, чтобы достать желания из самых глубоких уголков своей души. Писать можно даже какие-то мелочи, вроде "найти и купить вазу на пустующую полку".

Третье. Выбираем несколько пунктов, за которые возьмёмся в 2023 году

Теперь, когда перед нами есть огромный список "хочушек", выбираем несколько не самых элементарных идей. Минимума, как и максимума, нет. Главное — чувствовать почву под ногами и не набрать столько целей, чтобы следующие 365 дней умирать в тревоге и дедлайнах.

4. Прописываем по СМАРТу

С главными мечтами на год определились, теперь их нужно привести в божеский вид. Для этого нам понадобится методика постановки целей SMART. Согласно этому подходу, любая цель должна быть:

Конкретной (S — Specific);

Измеримой (M — Measurable);

Достижимой (A — Attainable);

Актуальной (R — Relevant);

Ограниченной во времени (T — Time-bound).

Небольшой пример. "Больше читать в новом году" — ужасная формулировка.

А вот "В течение 2023 года каждый месяц читать по три книги из списка "200 лучших романов по версии такого-то издания" — уже намного лучше.

Цель и конкретная — мы берём определённые книги из готового списка.

Измеримая и достижимая — не просто "больше" — а всего по три книги. Каждый месяц — это ещё и ограниченная во времени.

Ну а актуальность чтения... едва ли стоит для кого-то под вопросом.