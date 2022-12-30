4 главных секрета зимней езды, которые 50 лет назад были в ходу у советских людей

Каждую зиму советские автомобилисты устраивали вокруг своих "ласточек" танцы с бубнами. Вспоминаем, с какими проблемами сталкивались автовладельцы и как их решали.

1. Шины

Альтернатива зимним шинам от умельцев из "Гаража 54". Скриншот видео © YouTube / Garage 54

О существовании зимних шин советские водители узнали только в конце 1980-х. До этого круглый год ездили на летних. О рисунке протектора, наличии шипов и других характеристиках никто не задумывался. Единственный критерий, который брали в расчёт, — "лысая" резина или ещё нет.

На излёте СССР в продаже появились отечественные зимние шины "Снежинка". Импортные могли себе позволить только государственные автобазы и "блатные" автолюбители. Впрочем, трафик был не такой плотный, а скорости — гораздо ниже современных. Так что зимой даже на летних шинах можно было передвигаться относительно безопасно.

2. Антифриз

Что использовали вместо антифриза в Советском Союзе. Скриншот видео © YouTube / Garage 54

Сегодня в систему охлаждения двигателя заливают антифриз — специальную жидкость, которая не замерзает при низких температурах. В СССР такую начали производить в 1970-х. Она выпускалась под маркой "Тосол" и была в большом дефиците, поэтому в случае необходимости в бачок просто доливали воду.

А до появления "Тосола" автолюбители проводили зимой целые шаманские ритуалы. Сначала нужно было нагреть дома на плите достаточно воды. Потом вынести кипяток на улицу и залить в систему охлаждения, как бы абсурдно это ни звучало. Но некоторым водителям даже этого казалось мало — они ставили под двигатель нагревательные приборы.

3. Аккумулятор

Завести двигатель в наши дни можно даже с помощью батареек от сотовых. Если у вас их много. Скриншот видео © YouTube / Garage 54

Никакой кипяток не поможет, если замёрз аккумулятор. Поэтому в морозы его часто снимали, относили на ночь домой (некоторые поступают так до сих пор) и ставили на зарядку. Причём зарядные устройства были в основном самодельными — это потом в магазинах стали появляться заводские изделия.

А ещё в багажнике у старых моделей авто лежала заводная ручка, с её помощью двигатель мог "подкрутить" сам водитель. Этот способ помогал не только при разряженной батарее, но и если загустело моторное масло. И, конечно, грамотный автомобилист всегда имел при себе специальные провода, чтобы в случае чего "прикуриться" от другой машины.

4. Утеплитель

Радикальный вариант утепления двигателя. Скриншот видео © YouTube / Garage 54

Зачем охлаждать двигатель, который с таким трудом удалось разогреть? Так думал обычный советский автолюбитель, утепляя решётку радиатора подручными средствами. Эта хитрость якобы помогала сохранить мотор тёплым чуть дольше. А в середине дня многие выбегали с работы, чтобы прогреть уже подостывший двигатель, иначе вечером приходилось туго.