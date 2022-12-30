Что принесёт первая неделя 2023 года каждому знаку зодиака: Рунический прогноз

В руническом прогнозе на неделю с 2 по 8 января 2023 года от Игоря Вечерского, составленном специально для Лайфа, знаки зодиака узнают, кому пора начать прислушиваться к себе и внутренним ощущениям, кто в первые дни нового года должен остаться дома в кругу родных, кому нужно быть внимательнее со здоровьем и контролировать эмоции.

Рунический гороскоп для Овна на 2 – 8 января 2023 года

Людям, рождённым под знаком зодиака Овен, на неделе с 2 по 8 января 2023-го лучше отказаться от поездок и остаться дома. Фото © shutterstock

Знак зодиака Овен: перевёрнутая Вунье, перевёрнутая Феху и перевёрнутая Райдо советуют вам в первую неделю января 2023-го остаться дома, отказаться от перемещений, длительных и дальних поездок, насладиться покоем и комфортом. Постарайтесь избежать непредвиденных трат, так как они не предполагают эффективной отдачи.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 2 – 8 января 2023-го

Тельцы в первую неделю января 2023-го вполне могут заложить основы для всего года, строить планы. Фото © shutterstock

Знак зодиака Телец: Соуло, Феху и Хагалаз говорят о большом количестве творческой энергии, которая поможет вам провести время с 2 по 8 января максимально эффективно. Это период, который сможет заложить основы для 2023 года и который поможет вам сориентироваться, построить планы. Однако следует избегать непредвиденных обстоятельств и контролировать эмоции, потому что они могут подвести.

Рунический гороскоп для Близнецов на 2 – 8 января 2023-го

Близнецам в начале 2023-го нужно выделить время на накопление сил и с вниманием относиться к здоровью. Фото © shutterstock

Знак зодиака Близнецы: Наутиз, перевёрнутый Уруз и Тейваз советуют держать под контролем всё происходящее и быть внимательными к здоровью, потому как ресурсы организма требуют пополнения и отдыха. Этим представителям стихии Воздуха следует аккуратно использовать первую неделю января 2023-го для того, чтобы накопить силы, а не растратить.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 2.01.2023 – 8.01.2023 гг.

Рождённым под знаком зодиака Рак людям на неделе с 02.01 по 08.01 нужно налаживать взаимоотношения с окружающими. Фото © shutterstock

Знак зодиака Рак: Дагаз, Ансуз и Гебо говорят о хорошем времени, которое может помочь вам наладить различные взаимоотношения. Представители стихии Воды могут максимально благоприятно завершить все дела из 2022-го и на основе уже прошедших этапов построить новое будущее. В период с 2 по 8 января прикладывайте основные усилия в сфере взаимодействия с окружающими.

Рунический гороскоп для Льва на 2 – 8 января 2023-го

Львы должны рассмотреть первую неделю января как возможность отдохнуть с комфортом. Фото © shutterstock

Знак зодиака Лев: перевёрнутый Уруз, Иса и Вуньо говорят о хорошем времени с 2 по 8 января, которое, однако, может быть не совсем вами управляемо. Рассматривайте первую неделю января как период отдыха, комфорта, когда вы не сможете влиять на все те процессы, на которые, вероятно, хотели бы. В начале года этого и не требуется: адаптируйтесь к происходящим процессам и сумейте использовать их для своей пользы.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 2 – 8 января 2023 года

Девы на неделе с 2 по 8 января столкнутся с тем, что их планы претерпят некоторые коррективы — ситуация может поменяться совершенно непредсказуемо. Фото © shutterstock

Знак зодиака Дева: Хагалаз, Кено и перевёрнутый Лагуз открывают большие возможности для того, чтобы вы узнали нечто новое, получили новые эмоции, сориентировались в окружающем пространстве и приняли верное решение. В период с 2 по 8 января 2023-го есть вероятность, что ваши планы могут претерпеть определённые коррективы и ситуация поменяется в непредсказуемом ключе. Ваши контроль и полученные знания помогут в том, чтобы в будущем всё шло именно по вашему плану.

Рунический гороскоп для Весов на первую неделю 2023 года

Весам после непростого окончания 2022-го первая неделя 2023-го подарит вожделенный отдых — наконец-то можно разгрузить нервную систему. Фото © shutterstock

Знак зодиака Весы: Соуло, Гебо и перевёрнутый Эваз говорят о благоприятном периоде, который может принести вам много полезных сведений, информации и поможет разгрузить нервную систему. В интеллектуальной сфере можно получить нечто, чего недоставало. Рунолог Игорь Вечерский рекомендовал этим представителям воздушной стихии провести первую неделю 2023-го в кругу близких и друзей — это окружение сможет сделать действия Весов в дальнейшем более эффективными.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 2 – 8 января 2023-го

Скорпионам на неделе с 2 по 8 января 2023-го нужно ослабить контроль, ведь не всё в мире меняется по одному лишь нашему желанию. Фото © shutterstock

Знак зодиака Скорпион: Хагалаз, Наутиз и Кено говорят о том, что не всегда требуется ваше непосредственное участие. Иногда, напротив, нужно немного ослабить контроль и учитывать то, что не всё в мире вы способны изменить. Но со многим можно найти общий язык и двигаться в одном русле — так приобретёте гораздо больше, нежели если будете противопоставлять себя обстоятельствам. Однако потребуется учитывать необходимость пополнения собственных ресурсов, потому как этот фактор может стать значительным.

Рунический гороскоп для Стрельца на 2.01 – 8.01 2023 года

Первая неделя 2023 года станет для людей, рождённых под знаком зодиака Стрелец, периодом роста и развития. Фото © shutterstock

Знак зодиака Стрелец: Беркана, перевёрнутый Альгиз и Вуньо открывают для вас хороший период, который будет способствовать росту и развитию. Однако на неделе с 2 по 8 января 2023-го может появиться вопрос о сохранности текущего положения дел. Следует учитывать возникновение различных обстоятельств, которые способны повлиять на различные сферы вашей жизни.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 2 – 8 января 2023-го

Козероги в первую неделю января 2023 года наберутся сил для новых свершений, это самое время для преодоления препятствий. Фото © shutterstock

Знак зодиака Козерог: Уруз, перевёрнутая Феху и перевёрнутый Турисаз помогут вам учесть все ошибки прошлого. Когда их понимаешь, легче сконцентрировать усилия в нужном направлении. Неделя с 2 по 8 января 2023-го — самое время для преодоления препятствий, можно набраться сил для новых дел. Этот период удачен для различных приобретений, подарков и дел, связанных с инвестированием средств.

Рунический гороскоп для Водолея на 02.01 – 08.01 2023 г.

Водолеи, если вы решили, что настроения нет и каникулы нужно провести на диване, так не пойдёт. В начале января не отказывайте себе в поездках и развлечениях. Фото © shutterstock

Знак зодиака Водолей: Райдо, перевёрнутый Тейваз и Наутиз советуют вам активное времяпрепровождение. В первую неделю января не отказывайте себе в развлечениях и поездках. Но помните, что различные напряжённые ситуации не предвещают положительного исхода. Период с 2 по 8 января скорее будет способствовать новым начинаниям, чем каким-то активным действиям.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 2 – 8 января 2023-го

Рыбам рунолог Игорь Вечерский на неделе с 2 по 8 января 2023-го советует строить планы и достигать их. Фото © shutterstock