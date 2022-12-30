8 признаков исключительно сильных личностей, и не факт, что вы одна из них

Если спросить людей, какие качества они причисляют к сильным, каждый ответит по-разному. Кто-то скажет, что это умение отказывать, другой вспомнит про самообладание и терпение, ещё в вариантах могут быть отстаивание границ и даже обаятельность. Лайф собрал чек-лист черт человека, кого можно назвать сильной личностью. Ознакомьтесь и честно оцените себя. Помните, что при желании работа над собой поможет вам обрасти недостающими характеристиками.

Умение прощать

В первую очередь сильной личностью можно назвать человека, кто не держит обид и умеет прощать. Такие люди не отягощают жизнь постоянными негативными мыслями — просто отпускают ситуацию и делают выводы. Нежелание мстить обидчикам и помнить всё зло в свою сторону помогает быть счастливее.

Желание учиться на ошибках, а не критиковать себя за них

Сильная личность не станет критиковать себя за ошибки, она сделает из них выводы. Фото © Shutterstock

Следом можно обратить внимание на такое качество, как умение учиться на ошибках. Часто люди критикуют себя за них, начинают называть себя бездарностями и даже перестают пытаться чего-то достичь. Всё это говорит о неуверенности в себе и проблемах с общением. Помните же, что не ошибается тот, кто ничего не делает? Поэтому сильные личности относятся к своим промахам совершенно иначе.

Контроль над эмоциями

Бывает множество ситуаций, когда хочется нагрубить собеседнику или демонстративно уйти, сделав всё, чтобы на нас обратили внимание. Однако сильная личность на такое не поведётся. Человек прекрасно понимает, когда его пытаются провоцировать, умеет сдерживать гнев и грубость, отвечает обидчикам вежливо и спокойно. Сюда же можно отнести и грамотное отстаивание своей точки зрения и личных границ.

Отсутствие зависти

Человеку с сильными личностными качествами завидовать ни к чему. Фото © Shutterstock

Чаще всего завидуют другим мелочные люди с низкой самооценкой. Считая, что никогда и ничего не смогут добиться, они злятся при виде счастливой или богатой жизни окружающих. Тому, у кого личностные качества более сильные, завидовать ни к чему. Такая личность вообще сравнивать себя ни с кем не станет, а успех кого-то сделает мотивацией для достижения собственных целей.

Повышенная тяга к знаниям

Чтобы уметь правильно распределять время и исполнять мечты, много зарабатывать и добиваться расположения понравившегося человека, нужно учиться. Тяга к знаниям и отличает сильных личностей от посредственных. Пока вторые считают, что в курсе всего на свете, первые постоянно самосовершенствуются и обучаются, прекрасно понимая, что их знаний в каких-то сферах может быть недостаточно.

Умение правильно подобрать слова, чтобы быть услышанным

Говорить все мы умеем, но не каждый может так, чтобы быть услышанным. Искусным речам нужно учиться — как минимум много читать и тренироваться. Это, кстати, поможет стать отличным собеседником.

Отсутствие чувства вины при отказах

Уверенные люди в первую очередь ориентируются на себя, поэтому в отказе не видят ничего страшного. Фото © Shutterstock

При желании это может развить в себе каждый, просто в сильных людях отсутствие чувства вины при отказах заложено изначально. Они уважают себя, своё время и старания, поэтому отказ для них не значит плохого отношения к собеседнику. Просто такие личности любят себя, знают свои потребности и лимит внутреннего ресурса. Так что причин сказать кому-то нет может быть много, не всегда речь о предвзятости.

Умение и посмеяться над собой, и мотивацию найти