10 котов, у которых такой надменный взгляд, что сесть с ними за одним столом точно не получится
У котов много чего получается безупречно: спать по полдня, мурчать как тракторы... Но лучше всего у хвостатых выходит смотреть на всех вокруг как на... ну, сами понимаете. Собрали 10 смешных примеров.
"Кот моего друга. Ты ему не нравишься", — sucobe.
Фото © Reddit / sucobe
"Поймала, как Лана осуждает меня как мать, когда у обоих моих детей случился нервный срыв", — dlhery5.
Фото © Reddit / dlhery5
"Моя кошечка Принцесса Ням-Ням смотрит на всех свысока", — UnusualSoup.
Фото © Reddit / UnusualSoup
"Моя кошка тебя осуждает", — Hellowhatuo18.
Фото © Reddit / Hellowhatuo18
"Он обругал меня молча", — Darkmoonlily78.
Фото © Reddit / Darkmoonlily78
"Мой 22-летний старичок Джек в ужасе от того, чем ты питаешься", — Huge-Green2594.
Фото © Reddit / Huge-Green2594
"До абсурдного фотогеничный засранец", — 9999monkeys.
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Тильда великолепна и прекрасно это знает", — Applesaft.
Фото © Reddit / Applesaft
"Вот ещё один год прошёл для моего уже 26-летнего Басика. Его взгляд...", — AdSignal1933.
Фото © Reddit / AdSignal1933
"Этим взглядом в сторону можно убить", — StrangerAlert112.
Фото © Reddit / StrangerAlert112
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Reddit / Darkmoonlily78, Applesaft