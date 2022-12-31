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31 декабря, 07:00

10 котов, у которых такой надменный взгляд, что сесть с ними за одним столом точно не получится

У котов много чего получается безупречно: спать по полдня, мурчать как тракторы... Но лучше всего у хвостатых выходит смотреть на всех вокруг как на... ну, сами понимаете. Собрали 10 смешных примеров.

"Кот моего друга. Ты ему не нравишься", — sucobe.

Фото © Reddit / sucobe

Фото © Reddit / sucobe

"Поймала, как Лана осуждает меня как мать, когда у обоих моих детей случился нервный срыв", — dlhery5.

Фото © Reddit / dlhery5

Фото © Reddit / dlhery5

"Моя кошечка Принцесса Ням-Ням смотрит на всех свысока", — UnusualSoup.

Фото © Reddit / UnusualSoup

Фото © Reddit / UnusualSoup

"Моя кошка тебя осуждает", — Hellowhatuo18.

Фото © Reddit / Hellowhatuo18

Фото © Reddit / Hellowhatuo18

"Он обругал меня молча", — Darkmoonlily78.

Фото © Reddit / Darkmoonlily78

Фото © Reddit / Darkmoonlily78

"Мой 22-летний старичок Джек в ужасе от того, чем ты питаешься", — Huge-Green2594.

Фото © Reddit / Huge-Green2594

Фото © Reddit / Huge-Green2594

"До абсурдного фотогеничный засранец", — 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Тильда великолепна и прекрасно это знает", — Applesaft.

Фото © Reddit / Applesaft

Фото © Reddit / Applesaft

"Вот ещё один год прошёл для моего уже 26-летнего Басика. Его взгляд...", — AdSignal1933.

Фото © Reddit / AdSignal1933

Фото © Reddit / AdSignal1933

"Этим взглядом в сторону можно убить", — StrangerAlert112.

Фото © Reddit / StrangerAlert112

Фото © Reddit / StrangerAlert112

10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

10 фото таких глупых котов, что все теории об их внеземном происхождении сразу же рушатся

Обложка ©

Reddit / Darkmoonlily78, Applesaft

Сергей Трофимов

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