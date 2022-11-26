10 случаев, когда молодожёны привели питомцев на свадьбу и пожалели, ведь те украли всё внимание

"Терапевтическая собака раненого ветерана стала другом жениха на свадьбе", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Моя собака помогла со свадебной фотографией", — aww.

Фото © Reddit / aww / Ken Thomas

"Хорошая девочка принесла кольца на нашей свадьбе", — sammys481.

Фото © Reddit / sammys481

Фото © Reddit / LittleDank

"Эта красотка со мной уже 12 лет, так что я не могла обойтись без неё на свадьбе", — Ajkrouse.

Фото © Reddit / Ajkrouse

"Моя невеста настояла на том, чтобы купить Джорди смокинг на нашу свадьбу. Он украл всё внимание", — OLittlefinger.

Фото © Reddit / OLittlefinger

"Наконец прислали фотки со свадьбы. Только посмотрите на этого красавчика!" — dn151864.

Фото © Reddit / dn151864

"Смотрите, какой кролик в крошечном костюмчике был на моей свадьбе!" — Tyway.

Фото © Reddit / Tyway

"Жених готовит лучшего друга к свадьбе", — mangolinakos.

Фото © Reddit / mangolinakos

"Мой малыш был так рад стать частью свадьбы", — Kitt3nZer0.