10 случаев, когда молодожёны привели питомцев на свадьбу и пожалели, ведь те украли всё внимание
Никто не ожидал, но владельцы домашних питомцев тоже женятся! И часто берут своих пушистиков на торжество. Правда, получается так, что хвостатые тянут всё внимание на себя... Собрали десять примеров.
"Терапевтическая собака раненого ветерана стала другом жениха на свадьбе", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Моя собака помогла со свадебной фотографией", — aww.
Фото © Reddit / aww / Ken Thomas
"Хорошая девочка принесла кольца на нашей свадьбе", — sammys481.
Фото © Reddit / sammys481
"Свадебная вечеринка!" — LittleDank.
Фото © Reddit / LittleDank
"Эта красотка со мной уже 12 лет, так что я не могла обойтись без неё на свадьбе", — Ajkrouse.
Фото © Reddit / Ajkrouse
"Моя невеста настояла на том, чтобы купить Джорди смокинг на нашу свадьбу. Он украл всё внимание", — OLittlefinger.
Фото © Reddit / OLittlefinger
"Наконец прислали фотки со свадьбы. Только посмотрите на этого красавчика!" — dn151864.
Фото © Reddit / dn151864
"Смотрите, какой кролик в крошечном костюмчике был на моей свадьбе!" — Tyway.
Фото © Reddit / Tyway
"Жених готовит лучшего друга к свадьбе", — mangolinakos.
Фото © Reddit / mangolinakos
"Мой малыш был так рад стать частью свадьбы", — Kitt3nZer0.
Фото © Reddit / Kitt3nZer0
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Tyway, LittleDank