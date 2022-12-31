Гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака от астролога Тамары Глобы

2023 год будет "пустым", с порога заявила Тамара Глоба. Объяснила свои слова тем, что уходит прошлое, а будущее ещё не приходит. Ближайшие 12 месяцев станут временем ожидания: прошлый мир кончился — это унесённое ветром время, а новый ещё не пришёл. При этом наступающий год, если говорить о внутренних событиях, будет очень активным: встречаются течения прошлого и будущего, этот водоворот будет сметать на своём пути в том числе и людей. Произойдут события, которых, возможно, никто не ждал, схлестнутся откровения, предупредила астролог: "Люди как будто выпили сыворотку правды". Все начнут говорить, что думают, у кого-то жизнь кардинально поменяется. Как сложится 2023-й для каждого представителя зодиакального круга? Вот подробный гороскоп от Тамары Глобы по знакам зодиака на год Чёрного Водяного Кролика.

Овен: гороскоп на 2023 год от Тамары Глобы

Для Овнов 2023-й будет годом двойственным: это время и успеха, и материальных потерь, и проблем со здоровьем. Фото © freepik / Allexxandar

Для людей, рождённых под знаком зодиака Овен, 2023-й станет двойственным годом. С одной стороны, ближайшие 12 месяцев — время успеха, откроются лидерские возможности. В этот период за данными представителями стихии Огня будут следить, буквально контролировать. Овнам представится возможность проявить себя, появятся хорошие шансы и для прибыли, и для выгодных решений. С другой, вторая половина весны 2023 года станет временем, когда могут случиться материальные потери, под удар может попасть и здоровье. С середины по конец октября вероятны трудности в личных делах, в семье. Возникнут препятствия, касающиеся вопросов переездов. В целом, Овнов ждёт много работы и интеллектуальной деятельности.

Начиная с третьей декады апреля нужно обратить внимание на здоровье, а также на финансовые вопросы. Ни в коем случае ни во что не вкладываться, потому что могут быть потери. В конце октября есть опасность личных потерь, они касаются перемен: в работе, в материальных вопросах Тамара Глоба Астролог

В то же время 2023-й откроет для Овнов новые возможности: все дела потом зачтутся, даже если изначально не "выстрелили". "Не будет ничего неважного в период последующих двух лет. Это время второй половины 2023 года, когда в Овне будут видеть все самые лучшие черты, которые у него есть. Ему жизнь не даст сделать промаха, и он будет выстраивать своё будущее". Этим огненным людям в новом году нужно браться за проекты, которые на их взгляд не принесут материального успеха, — они могут принести большой личный успех, и за этим последуют и финансовые результаты (в конце 2023-го – 2024-м).

Поэтому для Овнов год такой вот двойственный. Может быть очень сильное увлечение, большой творческий успех, но скандальная слава в течение года, и этим, к сожалению, грешит середина 23-го, это летний период — июнь, июль, август — это сентябрь и это начало октября. Конечно, возникнут и трудности, которые касаются буквально взаимоотношений с противниками и партнёрами. За спиной проблемы, и нужно очень внимательно относиться ко всему, что делаешь, не бросаться словами, особенно в первой части года, это зимнее время. Ну и, конечно, такой сложный момент — с осуждениями и противниками — может возникнуть в середине осени. Вообще совершенно новый период для Овнов наступает Тамара Глоба Астролог

Что ожидает Тельцов в 2023 году?

Рождённые под знаком зодиака Телец люди в 2023 году могут завести новые отношения. Фото © freepik / Allexxandar

В жизни Тельцов 2023-й продолжит тенденции 2022-го. Новый год даст перспективы открытий, которые эти представители стихии Земли выстраивают как своё будущее: отдача придёт через восемь–десять лет. Поэтому то, что Тельцы делают, то, над чем работают, как меняют личную жизнь, тоже сыграет огромную роль. В плане продолжения тенденций будет крайне успешен период конца весны – начала лета, когда Юпитер — "звезда королей" — войдёт в Телец. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, могут смело начинать новые дела, открывать то, что им важно, делать смелые шаги, самоутверждаться, вкладывать деньги. Эта овчинка будет стоить выделки.

Ну а если говорить конкретно о 23 годе для Тельца, это поддержка друзей-покровителей, это помощь людей, которые стоят за спиной, это лидеры, которые присматриваются к ним. Это авторитетные персоны, которые задумываются о том, помочь ему, не помочь, дать работу, не дать, дать возможности продвижения или не дать. Будет период, который даст возможность со всего, что было сделано ранее, получить материальную и духовную отдачу Тамара Глоба Астролог

Летом нужно поберечь родителей и присмотреть за имуществом — могут возникнуть сложные моменты, особенно в конце июня – начале июля. Осень принесёт Тельцам возможности, связанные с детьми: это их рождение, обучение. Кроме того, будут шансы начать новые отношения. В конце октября – первой половине ноября стоит внимательнее относиться к здоровью.

Здесь нужно перетерпеть. Сорвутся какие-то проекты, пускай они на время уходят в сторону, но события, которые принесут дальнейший успех, будут развиваться и в 24 году, — время, когда всё, что до этого сделал Телец, как раз и будет приносить отдачу. Изменится окружение: люди, которые во многом помогали, были рядом — родные или хорошие знакомые — они могут со второй половины года постепенно отойти в другую сторону Тамара Глоба Астролог

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на 2023 год

В начале 2023 года Близнецы могут столкнуться с проблемами со здоровьем, стрессами. Фото © freepik / Allexxandar

Для Близнецов 2023-й станет годом перемен: принесёт очень активную работу, деятельность. Этим людям стихии Воздуха придётся буквально встраиваться в изменяющиеся условия. Реагировать на всё нужно быстро и тактически. В январе – марте рождённые под этим знаком зодиака могут столкнуться со стрессами, проблемами со здоровьем. "Опасности ушибов, каких-то аварийных ситуаций могут коснуться периода начала года". С конца первого месяца весны начнут происходить события, ограничивающие Близнецов в возможностях карьеры, той сферы, которая ранее приносила хорошие возможности.

Конец марта и апрельский период принесут перемены. Вот здесь огромную роль для Близнецов, может поначалу они этого и не заметят, сыграют друзья. Вместе с ними можно решать свои перспективные планы. Со второй половины года, даже если не будет много денег, каких-то крупных возможностей, нужно вместе с друзьями, опираясь на то, что они делают и могут сделать, двигаться вперёд, потому что это время подготовки к следующему этапу Тамара Глоба Астролог

В 2023-м Близнецам откроются перспективы вдали от дома, при этом весной и летом неожиданно пойдут под откос события, связанные с дальними партнёрами. На этих руинах появятся новые люди и новые возможности, и этим нужно пользоваться.

23-й год для Близнеца — это период, когда изменится работа, вопросы здоровья, и тоже их надо контролировать и подготовить себя к тому, что ты контролируешь своё здоровье. Активное очень начало года. Середина года — это время, когда много поездок и родственников. Весь год Близнец, особенно со второй половины года, должен контролировать вопросы, касающиеся работы Тамара Глоба Астролог

Что ожидает Раков в 2023 году?

Раки в 2023-м взвалят на себя много обязанностей, с которыми не всегда в состоянии справиться. Фото © freepik / Allexxandar

В начале 2023-го в жизни Раков произойдут события, которые беспокоили этих водных людей ещё в 2022-м: это внутренние страдания, это духовные страдания, это события, которые приносят моральные и материальные потери. Рождённые под этим знаком зодиака взвалят на себя много обязанностей, будут брать ответственность, которую не всегда в состоянии нести. Астролог Тамара Глоба рекомендует прислушиваться к людям, которые любят и ценят. Лучше всего Раки будут чувствовать себя, как это ни странно, вдали от дома. Почему странно? Потому что эти представители стихии Воды любят своё жилище, регион, в котором живут.

Могут быть споры с партнёрами, с противниками, и могут быть обвинения в начале года, которые Раку будут не очень приятны. Поездки могут спасти Раков от каких-то проблем и потерь. Вдали от дома в 2023-м Раки будут иметь заработки. Недвижимость, которая у них была или есть, или они вложатся в неё, тоже будет их хорошим кусочком Тамара Глоба Астролог

Для Раков во второй половине весны наступит период перемен, касающихся вопросов карьеры и дома, вполне возможны переезды или даже эмиграция, смена места жительства. Со второй половины 2023-го в жизни Раков могут появиться деньги, которые приходят издалека. Можно рассчитывать на поддержку друзей, партнёров, приятелей-покровителей, которые уверенно стоят на ногах. С середины года может начаться поворотное время в вопросах карьеры.

Нужно воспользоваться временем, нужно двигаться вперёд, несмотря на то, что могут быть большие траты, расходы, иногда агрессивный отъём денег или материальных каких-то средств. Этим грешит период начала мая и период конца июня – начала июля. Домашние — семья, родители — будут беспокоить в апреле и октябре. Нужно обратить внимание на тех, кого любишь, беречь детей. В этом осень — очень важное время Тамара Глоба Астролог

Лев: гороскоп на 2023 год от Тамары Глобы

Носители знака зодиака Лев в 2023-м могут встретить любовь и быть успешны в работе и творчестве. Фото © freepik / Allexxandar

Переменным 2023-й станет и для людей, рождённых под знаком зодиака Лев. В первой половине года можно рассчитывать на успех вдали от дома, связанный с работой, творчеством, лидерством, которое эти представители стихии Огня хотят получить. Есть шансы завести интересные знакомства, а ещё встретить любовь. В то же время нужно быть внимательными к близким, потому что у них могут возникнуть проблемы на работе или связанные со здоровьем.

Какие бы странные вещи ни происходили в жизни, удерживать то, что дорого, Льву просто необходимо, поскольку идёт период, который касается финансовых вопросов. И вот здесь надо полагаться в первую очередь на заработки вдали от дома — раз, в первой половине года, но в конце весны эти заработки могут уйти. То есть могут прийти новые возможности, а вот те, которые были прежде, могут уйти Тамара Глоба Астролог

С лета Львам предоставятся новые шансы в карьере. И хотя руководство будет поддерживать порывы носителей этого знака зодиака, некоторые дела будут срываться. В этом плане очень интересным станет июнь — успешный, творческий, хороший для любви и рождения детей, для беременности. В конце первого летнего месяца нужно очень беречь здоровье, быть внимательными в дорогах — астролог Глоба указала на опасность аварийных ситуаций.

Для Льва хорошее время, важное очень, вдали от дома начинается со второй половины года: с середины июля открываются перспективы на том, что когда-то уже было сделано, создано. На основе этого фундамента, на этом успехе будут шансы на проторенную дорогу. Может быть это будут переезды или эмиграция, но очень важно не забывать о близких, потому что возникнут проблемы у родственников. Параллельно у Льва время любви пойдёт во второй половине осени — будет счастливое удовлетворение Тамара Глоба Астролог

Астрологический прогноз на 2023 год для знака зодиака Дева

Девам Тамара Глоба советует в 2023-м как никогда беречь друзей и близких, ведь вместе можно преодолеть очень многое. Фото © freepik / Allexxandar

В 2023-м в жизни Дев могут произойти события, которых они не ждали. В первую очередь они связаны с семьёй. Близкие станут ангелами-хранителями людей этого знака зодиака. Личные отношения в первые шесть месяцев года будут значить как никогда много. Работать нужно не одному, а в союзе с кем-то. Возможны расходы, связанные с друзьями и родственниками.

Идите навстречу партнёрам, помогайте любимым людям, потому что, помогая им, вы поможете и себе. Первая половина года в этом плане принесёт большой успех. Девы должны беречь своих близких и родных: детей, родителей, братьев и сестёр. Вместе вы преодолеете очень многое Тамара Глоба Астролог

Особую важность для Дев несёт вторая половина 2023-го, когда начнётся период успеха вдали от дома. Несмотря на трудности, которые будут за спиной, и проблемы с партнёрами и противниками — будет очень сложно договариваться, возникнет много споров вокруг интересов и денег этих представителей стихии Земли — осенью удастся одержать верх.

Это победа, которая даётся интеллектом. Плюс ко всему, вторая половина года, начиная с летнего периода, — это возможность хороших дорог, могут помогать дальние партнёры. Вдали от дома будет и личный успех, хорошие знакомства, новые возможности, которые перейдут на следующий год и дадут шансы в работе Тамара Глоба Астролог

Гороскоп для знака зодиака Весы на 2023-й

Для Весов 2023-й будет важным в сфере работы, он принесёт перемены. Фото © freepik / Allexxandar

2023-й потребует от Весов внимания к семье, потому что первая половина года — время, когда партнёры будут иметь успех, и нужно работать в группе, в сотрудничестве друг с другом. Наступает важный период, который касается внимания к коллективу, поддержки сотрудников на работе. То, что эти представители стихии Воздуха накопили по здоровью, по авторитету, по своей деятельности, в течение полутора лет будет приносить отдачу. Возникнут перемены с материальными делами, финансовую отдачу внезапно принесёт духовная жизнь, — это вещи, касающиеся вопросов правды.

Обнаружатся какие-то проблемы со здоровьем, и ими надо заниматься сразу: в этом будут хорошие шансы, хорошие возможности. Начиная с марта, в течение весны и лета, для Весов очень важное время — по ширине творческих возможностей, личного успеха, сферы влияния. Это начало нового периода, который последует далее во времени 24-го года, со второй половины 24 года. Вот здесь вот буквально произойдёт такой взрыв отношений. Когда-то то, что касалось отношений с людьми, к которым Весы привыкли, приносило и потери и проблемы. Теперь все отношения напомнят о себе. Здесь также большую роль сыграют ваши дети: надо беречь детей и партнёров, и семью. Это период апреля Тамара Глоба Астролог

В мае 2023-го рождённые под знаком зодиака Весы могут столкнуться с трудностями в материальных вопросах. В это время нужно беречь финансы и имущество. Похожий период будет и с середины октября до начала ноября. Довольно сложный момент наступит в отношениях с приятелями. Покровители могут уйти из поля зрения, те, которых Весы считали друзьями. В середине года появятся новые люди и новые перспективы, но это временное явление: эти союзы вскоре отойдут в сторону и напомнят о себе лишь спустя 2,5 года.

Для Весов год очень важный в плане работы. Буквально изменится деятельность: она станет более строгой и жёсткой, изменится коллектив, который окружает Весы, многие люди уйдут, появятся новые партнёры, новые персонажи. Год, который пройдёт, для Весов будет очень важен в плане перемен. Период, который идёт, в их жизни не приходил ещё никогда, поэтому совмещать духовное с материальным, не выбирая между этими вопросами. Это главное, что приведёт к успеху Тамара Глоба Астролог

Прогноз на 2023-й для Скорпиона от Тамары Глобы

Одинокие люди знака зодиака Скорпион зимой-весной 2023 года могут вступить в отношения. Фото © freepik / Allexxandar

2023-й — год категорической важности для Скорпионов. Он принесёт события, продолжающие 2022-й. Всё хорошее или плохое, что когда-либо делали эти представители стихии Воды, напомнит о себе. Те, кому когда-то помогали люди этого знака зодиака, вернут "долг". Те, кому Скорпионы когда-то напакостили, ответят попыткой скинуть с занимаемых должностей. Первое полугодие 2023-го принесёт радость в вопросах, касающихся детей, у девушек-Скорпионш есть шансы забеременеть. Зимой-весной у людей этого знака зодиака может начаться роман.

Прошлое будет или "за", или "против" Скорпиона в зависимости от того, что он накопил. Вот здесь большую роль сыграют вопросы выбора, потому что в первой половине года всё связано в основном с прошлым. На работе буквально кардинальные перемены начнутся в апреле: уйдут сотрудники, изменится сфера деятельности. То, что касается отношений с партнёрами — личными и деловыми — затронет Скорпиона во второй половине весны Тамара Глоба Астролог

С февраля рождённые под этим знаком зодиака почувствуют на себе давление руководства, и это состояние будет сохраняться практически весь год. В летний период Скорпионам не стоит работать и действовать в одиночку — опираться нужно на семью, окружающих — это очень важно. Конец 2023 года станет прибыльным. Вообще в наступающем году откроется возможность новой деятельности, которая не факт, что будет приносить деньги с самого начала.

Если у вас есть какая-то прочная опора, если есть прочная семья, прочные отношения с теми, на кого вы можете положиться, тогда дела будут идти неплохо. Плюс ко всему появится возможность деятельности, работы: этот период может открыться со второй половины года у Скорпиона. Друзья будут поддерживать. Беречь отношения в семье и партнёров, которые помогали, очень важно в конце осени — в ноябре Тамара Глоба Астролог

Стрелец: гороскоп на 2023-й год

Стрельцов в 2023 году ждёт много путешествий, поездок, они будут сопровождаться приключениями. Фото © freepik / Allexxandar

2023-й принесёт Стрельцам радость в любви, личных отношениях, творчестве. В первом полугодии этим представителям стихии Огня буквально придётся выдерживать атаки против себя, иногда даже в собственном доме, потому что партнёры попытаются постоянно давить. Хорошие возможности откроются для окружения Стрельцов. Кстати, со второй половины весны оно обновится. Этих огненных людей в наступающем году ждёт много поездок и путешествий, сопровождающихся приключениями.

Большую роль сыграют дети. Благодаря им, а также любви, Стрельцы могут продвигаться. Личный успех возможен благодаря творчеству и лидерским позициям любимых людей. Вдруг появится интерес к новым делам, новым людям. Они могут быть самого разного плана: и маргиналы, и оригиналы, и персонажи богатые, интересные в плане заработков, но, главное, в вопросах познания мира и даже бытового опыта. Если вдруг появится новая любовь или какие-то новые шансы, присмотритесь к тем, кто вокруг вас. Вдруг это люди, которые или могут уйти от вас, или станут теми, кто лишит вас возможностей финансовых Тамара Глоба Астролог

Год будет важным для дел, касающихся рабочей сферы. С середины года трудовая деятельность может принести отдачу, появятся люди, которые являются помощниками для Стрельцов. Сотрудники придут к людям этого знака зодиака буквально с уважением и признанием.

Год в этом плане, конечно, переменный. Дела будут идти то с успехом, то с потерями, денег то густо, то пусто. Стрельцу нужно строиться, заняться недвижимостью, вкладывать в недвижимость, потому что это может потом дать ему хорошие возможности, — как кусочек, который пригодится Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог

У Козерогов 2023-й начнётся с трудностей и потерь, касающихся семьи и отношений с партнёрами. Фото © freepik / Allexxandar

В 2023-м Козероги будут переживать бунт событий, которые поначалу будут связаны со сложностями. Начало года принесёт трудности и потери, касающиеся семьи, отношений с партнёрами. Противники могут прийти с требованиями к этим людям стихии Земли, время будет переломным. Осень будет хороша для путешествий и поездок, случатся новые знакомства с людьми издалека, они дадут отличные шансы для продвижения.

Здесь нужно понимать, что ваш успех — на родине, в том месте, где вы живёте. Будут поддерживать близкие люди, помощь и опора придёт от тех, кто рядом: это родня, это братья и сёстры, это люди ваших интересов. Они проявят доброту и понимание, но для близких людей наступит сложный период во второй половине года, и осенью нужно помочь им, поддержать, буквально заняться их здоровьем Тамара Глоба Астролог

Первая половина 2023-го станет для Козерогов временем строительства и приобретения недвижимости, вложений в недвижимость. Успеть завершить дела в этой сфере нужно до середины апреля, потому что потом возможности будут приостановлены: могут уйти друзья и некоторые перспективы. Пугаться не следует, потому что, начиная с лета, у Козерогов настанет время любви. Это хороший период для того, чтобы подумать о пополнении в семье.

Хорошее время для творческой работы и для поддержки, которая придёт от окружающих. Плюс ко всему, это время, когда лучше всего Козероги будут чувствовать себя дома. И вот как раз вопросы строительства или переездов, и прибавления имущества, земель и перестройки, которая касается недвижимости, — это время продлится ещё в течение полутора лет, поэтому нужно активно этим заниматься Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на 2023 год для Водолея

12 месяцев 2023-го окажутся для людей знака зодиака Водолей переменными: откроются хорошие финансовые возможности, а родные порадуют поддержкой. Фото © freepik / Allexxandar

Для Водолеев следующие 12 месяцев будут переменными: в первой части 2023-го людям этого знака зодиака будут предоставлены хорошие финансовые возможности, поддержка родственников.

Это приобретение движимого имущества, а также это новые союзы, новые знакомства, успешное покровительство людей, которые поднимаются рядом, которые продвигают и дела Водолея. Это хороший период, который даёт шансы для обучения, для работы со словом, для перспектив, которые касаются новых знакомств и родственных отношений Тамара Глоба Астролог

Начиная с марта, Водолеям нужно очень внимательно относиться к финансам, — об этой рекомендации Тамары Глобы представителям стихии Воздуха нужно помнить минимум два года. Денег будет достаточно, но их нужно вкладывать: в строительство, в экономику, в реальное развитие, потому что если деньги пускать на ветер, просто тратить, они не будут приходить. Вторая половина года, начиная с лета, будет удачной, в частности для обучения, возможности приумножаться, однако могут возникнуть проблемы у родственников. А ещё вполне произойдут изменения на работе — смена начальства.

Нужно беречь родных, в дорогах — повышенное внимание, в поездках и как раз в том, что касается транспортных средств. С летнего периода у Водолея хорошее время для укрепления жилища, земель, недвижимости, приобретений, расширения, поэтому этим нужно заниматься обязательно. Поездки надо отложить в октябре, особенно во второй половине — они могут быть с затратами и потерями. Встанет вопрос о смене места жительства в ноябре. В конце года много друзей придёт в дом Водолея, это время хорошее для недвижимости Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на 2023-й для знака зодиака Рыбы от Тамары Глобы

В первой половине 2023 года Рыбы будут купаться во внимании, поддержке, успехе. Фото © freepik / Allexxandar

Для обладателей знака зодиака Рыбы 2023-й станет переменным годом. В первой половине эти люди водной стихии будут купаться в успехе, поддержке, внимании. Окружающие будут видеть в Рыбах лучшие черты. Ничего плохого не произойдёт, если самим не идти с открытым забралом на неприятности. Год будет интересен в плане финансов: будут покупки, крупные приобретения, откроются возможности, связанные с недвижимостью. Работы будет много и она может захватить и проблемы, связанные со здоровьем.

Это двойственный период ещё и потому, что всё тайное становится явным. Предположим, Рыбы сделали что-то негативное — это может проявиться. Ну а там, где сделали много добра, это придёт сторицей, как добрый урожай, как добрая отдача. Со второй половины весны нужно позаботиться о своём здоровье, может проявиться старая хроника Тамара Глоба Астролог

В середине апреля и в середине октября у Рыб могут возникнуть трудности, связанные с финансовыми вопросами. Следует побеспокоиться о вопросах, связанных с дорогами: опасности в путешествиях возможны в начале мая, в конце июня, а также в период конца октября – начала ноября. Для Рыб 2023-й станет годом разборок с материальным положением: нужно вкладывать очень много в дела, в имущество, заметила Тамара Глоба в беседе с Надеждой Стрелец.

Благодаря этим вкладам потом придёт хорошая отдача. Также хорошее время для обучения, для близких людей, для родни, для прироста в доме людей, для преподавания, литературной работы. Прекрасный период для продвижения своих идей Тамара Глоба Астролог