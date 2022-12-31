Гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака от астролога Тамары Глобы
Что ждать каждому знаку зодиака от 2023-го, который с самого начала даст прикурить, ведь стартует в период ретроградного Меркурия. Карты на "пустой" год раскрыла именитый астролог Тамара Глоба.
2023 год будет "пустым", с порога заявила Тамара Глоба. Объяснила свои слова тем, что уходит прошлое, а будущее ещё не приходит. Ближайшие 12 месяцев станут временем ожидания: прошлый мир кончился — это унесённое ветром время, а новый ещё не пришёл. При этом наступающий год, если говорить о внутренних событиях, будет очень активным: встречаются течения прошлого и будущего, этот водоворот будет сметать на своём пути в том числе и людей. Произойдут события, которых, возможно, никто не ждал, схлестнутся откровения, предупредила астролог: "Люди как будто выпили сыворотку правды". Все начнут говорить, что думают, у кого-то жизнь кардинально поменяется. Как сложится 2023-й для каждого представителя зодиакального круга? Вот подробный гороскоп от Тамары Глобы по знакам зодиака на год Чёрного Водяного Кролика.
Овен: гороскоп на 2023 год от Тамары Глобы
Для Овнов 2023-й будет годом двойственным: это время и успеха, и материальных потерь, и проблем со здоровьем. Фото © freepik / Allexxandar
Для людей, рождённых под знаком зодиака Овен, 2023-й станет двойственным годом. С одной стороны, ближайшие 12 месяцев — время успеха, откроются лидерские возможности. В этот период за данными представителями стихии Огня будут следить, буквально контролировать. Овнам представится возможность проявить себя, появятся хорошие шансы и для прибыли, и для выгодных решений. С другой, вторая половина весны 2023 года станет временем, когда могут случиться материальные потери, под удар может попасть и здоровье. С середины по конец октября вероятны трудности в личных делах, в семье. Возникнут препятствия, касающиеся вопросов переездов. В целом, Овнов ждёт много работы и интеллектуальной деятельности.
Начиная с третьей декады апреля нужно обратить внимание на здоровье, а также на финансовые вопросы. Ни в коем случае ни во что не вкладываться, потому что могут быть потери. В конце октября есть опасность личных потерь, они касаются перемен: в работе, в материальных вопросах
В то же время 2023-й откроет для Овнов новые возможности: все дела потом зачтутся, даже если изначально не "выстрелили". "Не будет ничего неважного в период последующих двух лет. Это время второй половины 2023 года, когда в Овне будут видеть все самые лучшие черты, которые у него есть. Ему жизнь не даст сделать промаха, и он будет выстраивать своё будущее". Этим огненным людям в новом году нужно браться за проекты, которые на их взгляд не принесут материального успеха, — они могут принести большой личный успех, и за этим последуют и финансовые результаты (в конце 2023-го – 2024-м).
Поэтому для Овнов год такой вот двойственный. Может быть очень сильное увлечение, большой творческий успех, но скандальная слава в течение года, и этим, к сожалению, грешит середина 23-го, это летний период — июнь, июль, август — это сентябрь и это начало октября. Конечно, возникнут и трудности, которые касаются буквально взаимоотношений с противниками и партнёрами. За спиной проблемы, и нужно очень внимательно относиться ко всему, что делаешь, не бросаться словами, особенно в первой части года, это зимнее время. Ну и, конечно, такой сложный момент — с осуждениями и противниками — может возникнуть в середине осени. Вообще совершенно новый период для Овнов наступает
Что ожидает Тельцов в 2023 году?
Рождённые под знаком зодиака Телец люди в 2023 году могут завести новые отношения. Фото © freepik / Allexxandar
В жизни Тельцов 2023-й продолжит тенденции 2022-го. Новый год даст перспективы открытий, которые эти представители стихии Земли выстраивают как своё будущее: отдача придёт через восемь–десять лет. Поэтому то, что Тельцы делают, то, над чем работают, как меняют личную жизнь, тоже сыграет огромную роль. В плане продолжения тенденций будет крайне успешен период конца весны – начала лета, когда Юпитер — "звезда королей" — войдёт в Телец. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, могут смело начинать новые дела, открывать то, что им важно, делать смелые шаги, самоутверждаться, вкладывать деньги. Эта овчинка будет стоить выделки.
Ну а если говорить конкретно о 23 годе для Тельца, это поддержка друзей-покровителей, это помощь людей, которые стоят за спиной, это лидеры, которые присматриваются к ним. Это авторитетные персоны, которые задумываются о том, помочь ему, не помочь, дать работу, не дать, дать возможности продвижения или не дать. Будет период, который даст возможность со всего, что было сделано ранее, получить материальную и духовную отдачу
Летом нужно поберечь родителей и присмотреть за имуществом — могут возникнуть сложные моменты, особенно в конце июня – начале июля. Осень принесёт Тельцам возможности, связанные с детьми: это их рождение, обучение. Кроме того, будут шансы начать новые отношения. В конце октября – первой половине ноября стоит внимательнее относиться к здоровью.
Здесь нужно перетерпеть. Сорвутся какие-то проекты, пускай они на время уходят в сторону, но события, которые принесут дальнейший успех, будут развиваться и в 24 году, — время, когда всё, что до этого сделал Телец, как раз и будет приносить отдачу. Изменится окружение: люди, которые во многом помогали, были рядом — родные или хорошие знакомые — они могут со второй половины года постепенно отойти в другую сторону
Знак зодиака Близнецы: гороскоп на 2023 год
В начале 2023 года Близнецы могут столкнуться с проблемами со здоровьем, стрессами. Фото © freepik / Allexxandar
Для Близнецов 2023-й станет годом перемен: принесёт очень активную работу, деятельность. Этим людям стихии Воздуха придётся буквально встраиваться в изменяющиеся условия. Реагировать на всё нужно быстро и тактически. В январе – марте рождённые под этим знаком зодиака могут столкнуться со стрессами, проблемами со здоровьем. "Опасности ушибов, каких-то аварийных ситуаций могут коснуться периода начала года". С конца первого месяца весны начнут происходить события, ограничивающие Близнецов в возможностях карьеры, той сферы, которая ранее приносила хорошие возможности.
Конец марта и апрельский период принесут перемены. Вот здесь огромную роль для Близнецов, может поначалу они этого и не заметят, сыграют друзья. Вместе с ними можно решать свои перспективные планы. Со второй половины года, даже если не будет много денег, каких-то крупных возможностей, нужно вместе с друзьями, опираясь на то, что они делают и могут сделать, двигаться вперёд, потому что это время подготовки к следующему этапу
В 2023-м Близнецам откроются перспективы вдали от дома, при этом весной и летом неожиданно пойдут под откос события, связанные с дальними партнёрами. На этих руинах появятся новые люди и новые возможности, и этим нужно пользоваться.
23-й год для Близнеца — это период, когда изменится работа, вопросы здоровья, и тоже их надо контролировать и подготовить себя к тому, что ты контролируешь своё здоровье. Активное очень начало года. Середина года — это время, когда много поездок и родственников. Весь год Близнец, особенно со второй половины года, должен контролировать вопросы, касающиеся работы
Что ожидает Раков в 2023 году?
Раки в 2023-м взвалят на себя много обязанностей, с которыми не всегда в состоянии справиться. Фото © freepik / Allexxandar
В начале 2023-го в жизни Раков произойдут события, которые беспокоили этих водных людей ещё в 2022-м: это внутренние страдания, это духовные страдания, это события, которые приносят моральные и материальные потери. Рождённые под этим знаком зодиака взвалят на себя много обязанностей, будут брать ответственность, которую не всегда в состоянии нести. Астролог Тамара Глоба рекомендует прислушиваться к людям, которые любят и ценят. Лучше всего Раки будут чувствовать себя, как это ни странно, вдали от дома. Почему странно? Потому что эти представители стихии Воды любят своё жилище, регион, в котором живут.
Могут быть споры с партнёрами, с противниками, и могут быть обвинения в начале года, которые Раку будут не очень приятны. Поездки могут спасти Раков от каких-то проблем и потерь. Вдали от дома в 2023-м Раки будут иметь заработки. Недвижимость, которая у них была или есть, или они вложатся в неё, тоже будет их хорошим кусочком
Для Раков во второй половине весны наступит период перемен, касающихся вопросов карьеры и дома, вполне возможны переезды или даже эмиграция, смена места жительства. Со второй половины 2023-го в жизни Раков могут появиться деньги, которые приходят издалека. Можно рассчитывать на поддержку друзей, партнёров, приятелей-покровителей, которые уверенно стоят на ногах. С середины года может начаться поворотное время в вопросах карьеры.
Нужно воспользоваться временем, нужно двигаться вперёд, несмотря на то, что могут быть большие траты, расходы, иногда агрессивный отъём денег или материальных каких-то средств. Этим грешит период начала мая и период конца июня – начала июля. Домашние — семья, родители — будут беспокоить в апреле и октябре. Нужно обратить внимание на тех, кого любишь, беречь детей. В этом осень — очень важное время
Лев: гороскоп на 2023 год от Тамары Глобы
Носители знака зодиака Лев в 2023-м могут встретить любовь и быть успешны в работе и творчестве. Фото © freepik / Allexxandar
Переменным 2023-й станет и для людей, рождённых под знаком зодиака Лев. В первой половине года можно рассчитывать на успех вдали от дома, связанный с работой, творчеством, лидерством, которое эти представители стихии Огня хотят получить. Есть шансы завести интересные знакомства, а ещё встретить любовь. В то же время нужно быть внимательными к близким, потому что у них могут возникнуть проблемы на работе или связанные со здоровьем.
Какие бы странные вещи ни происходили в жизни, удерживать то, что дорого, Льву просто необходимо, поскольку идёт период, который касается финансовых вопросов. И вот здесь надо полагаться в первую очередь на заработки вдали от дома — раз, в первой половине года, но в конце весны эти заработки могут уйти. То есть могут прийти новые возможности, а вот те, которые были прежде, могут уйти
С лета Львам предоставятся новые шансы в карьере. И хотя руководство будет поддерживать порывы носителей этого знака зодиака, некоторые дела будут срываться. В этом плане очень интересным станет июнь — успешный, творческий, хороший для любви и рождения детей, для беременности. В конце первого летнего месяца нужно очень беречь здоровье, быть внимательными в дорогах — астролог Глоба указала на опасность аварийных ситуаций.
Для Льва хорошее время, важное очень, вдали от дома начинается со второй половины года: с середины июля открываются перспективы на том, что когда-то уже было сделано, создано. На основе этого фундамента, на этом успехе будут шансы на проторенную дорогу. Может быть это будут переезды или эмиграция, но очень важно не забывать о близких, потому что возникнут проблемы у родственников. Параллельно у Льва время любви пойдёт во второй половине осени — будет счастливое удовлетворение
Астрологический прогноз на 2023 год для знака зодиака Дева
Девам Тамара Глоба советует в 2023-м как никогда беречь друзей и близких, ведь вместе можно преодолеть очень многое. Фото © freepik / Allexxandar
В 2023-м в жизни Дев могут произойти события, которых они не ждали. В первую очередь они связаны с семьёй. Близкие станут ангелами-хранителями людей этого знака зодиака. Личные отношения в первые шесть месяцев года будут значить как никогда много. Работать нужно не одному, а в союзе с кем-то. Возможны расходы, связанные с друзьями и родственниками.
Идите навстречу партнёрам, помогайте любимым людям, потому что, помогая им, вы поможете и себе. Первая половина года в этом плане принесёт большой успех. Девы должны беречь своих близких и родных: детей, родителей, братьев и сестёр. Вместе вы преодолеете очень многое
Особую важность для Дев несёт вторая половина 2023-го, когда начнётся период успеха вдали от дома. Несмотря на трудности, которые будут за спиной, и проблемы с партнёрами и противниками — будет очень сложно договариваться, возникнет много споров вокруг интересов и денег этих представителей стихии Земли — осенью удастся одержать верх.
Это победа, которая даётся интеллектом. Плюс ко всему, вторая половина года, начиная с летнего периода, — это возможность хороших дорог, могут помогать дальние партнёры. Вдали от дома будет и личный успех, хорошие знакомства, новые возможности, которые перейдут на следующий год и дадут шансы в работе
Гороскоп для знака зодиака Весы на 2023-й
Для Весов 2023-й будет важным в сфере работы, он принесёт перемены. Фото © freepik / Allexxandar
2023-й потребует от Весов внимания к семье, потому что первая половина года — время, когда партнёры будут иметь успех, и нужно работать в группе, в сотрудничестве друг с другом. Наступает важный период, который касается внимания к коллективу, поддержки сотрудников на работе. То, что эти представители стихии Воздуха накопили по здоровью, по авторитету, по своей деятельности, в течение полутора лет будет приносить отдачу. Возникнут перемены с материальными делами, финансовую отдачу внезапно принесёт духовная жизнь, — это вещи, касающиеся вопросов правды.
Обнаружатся какие-то проблемы со здоровьем, и ими надо заниматься сразу: в этом будут хорошие шансы, хорошие возможности. Начиная с марта, в течение весны и лета, для Весов очень важное время — по ширине творческих возможностей, личного успеха, сферы влияния. Это начало нового периода, который последует далее во времени 24-го года, со второй половины 24 года. Вот здесь вот буквально произойдёт такой взрыв отношений. Когда-то то, что касалось отношений с людьми, к которым Весы привыкли, приносило и потери и проблемы. Теперь все отношения напомнят о себе. Здесь также большую роль сыграют ваши дети: надо беречь детей и партнёров, и семью. Это период апреля
В мае 2023-го рождённые под знаком зодиака Весы могут столкнуться с трудностями в материальных вопросах. В это время нужно беречь финансы и имущество. Похожий период будет и с середины октября до начала ноября. Довольно сложный момент наступит в отношениях с приятелями. Покровители могут уйти из поля зрения, те, которых Весы считали друзьями. В середине года появятся новые люди и новые перспективы, но это временное явление: эти союзы вскоре отойдут в сторону и напомнят о себе лишь спустя 2,5 года.
Для Весов год очень важный в плане работы. Буквально изменится деятельность: она станет более строгой и жёсткой, изменится коллектив, который окружает Весы, многие люди уйдут, появятся новые партнёры, новые персонажи. Год, который пройдёт, для Весов будет очень важен в плане перемен. Период, который идёт, в их жизни не приходил ещё никогда, поэтому совмещать духовное с материальным, не выбирая между этими вопросами. Это главное, что приведёт к успеху
Прогноз на 2023-й для Скорпиона от Тамары Глобы
Одинокие люди знака зодиака Скорпион зимой-весной 2023 года могут вступить в отношения. Фото © freepik / Allexxandar
2023-й — год категорической важности для Скорпионов. Он принесёт события, продолжающие 2022-й. Всё хорошее или плохое, что когда-либо делали эти представители стихии Воды, напомнит о себе. Те, кому когда-то помогали люди этого знака зодиака, вернут "долг". Те, кому Скорпионы когда-то напакостили, ответят попыткой скинуть с занимаемых должностей. Первое полугодие 2023-го принесёт радость в вопросах, касающихся детей, у девушек-Скорпионш есть шансы забеременеть. Зимой-весной у людей этого знака зодиака может начаться роман.
Прошлое будет или "за", или "против" Скорпиона в зависимости от того, что он накопил. Вот здесь большую роль сыграют вопросы выбора, потому что в первой половине года всё связано в основном с прошлым. На работе буквально кардинальные перемены начнутся в апреле: уйдут сотрудники, изменится сфера деятельности. То, что касается отношений с партнёрами — личными и деловыми — затронет Скорпиона во второй половине весны
С февраля рождённые под этим знаком зодиака почувствуют на себе давление руководства, и это состояние будет сохраняться практически весь год. В летний период Скорпионам не стоит работать и действовать в одиночку — опираться нужно на семью, окружающих — это очень важно. Конец 2023 года станет прибыльным. Вообще в наступающем году откроется возможность новой деятельности, которая не факт, что будет приносить деньги с самого начала.
Если у вас есть какая-то прочная опора, если есть прочная семья, прочные отношения с теми, на кого вы можете положиться, тогда дела будут идти неплохо. Плюс ко всему появится возможность деятельности, работы: этот период может открыться со второй половины года у Скорпиона. Друзья будут поддерживать. Беречь отношения в семье и партнёров, которые помогали, очень важно в конце осени — в ноябре
Стрелец: гороскоп на 2023-й год
Стрельцов в 2023 году ждёт много путешествий, поездок, они будут сопровождаться приключениями. Фото © freepik / Allexxandar
2023-й принесёт Стрельцам радость в любви, личных отношениях, творчестве. В первом полугодии этим представителям стихии Огня буквально придётся выдерживать атаки против себя, иногда даже в собственном доме, потому что партнёры попытаются постоянно давить. Хорошие возможности откроются для окружения Стрельцов. Кстати, со второй половины весны оно обновится. Этих огненных людей в наступающем году ждёт много поездок и путешествий, сопровождающихся приключениями.
Большую роль сыграют дети. Благодаря им, а также любви, Стрельцы могут продвигаться. Личный успех возможен благодаря творчеству и лидерским позициям любимых людей. Вдруг появится интерес к новым делам, новым людям. Они могут быть самого разного плана: и маргиналы, и оригиналы, и персонажи богатые, интересные в плане заработков, но, главное, в вопросах познания мира и даже бытового опыта. Если вдруг появится новая любовь или какие-то новые шансы, присмотритесь к тем, кто вокруг вас. Вдруг это люди, которые или могут уйти от вас, или станут теми, кто лишит вас возможностей финансовых
Год будет важным для дел, касающихся рабочей сферы. С середины года трудовая деятельность может принести отдачу, появятся люди, которые являются помощниками для Стрельцов. Сотрудники придут к людям этого знака зодиака буквально с уважением и признанием.
Год в этом плане, конечно, переменный. Дела будут идти то с успехом, то с потерями, денег то густо, то пусто. Стрельцу нужно строиться, заняться недвижимостью, вкладывать в недвижимость, потому что это может потом дать ему хорошие возможности, — как кусочек, который пригодится
Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог
У Козерогов 2023-й начнётся с трудностей и потерь, касающихся семьи и отношений с партнёрами. Фото © freepik / Allexxandar
В 2023-м Козероги будут переживать бунт событий, которые поначалу будут связаны со сложностями. Начало года принесёт трудности и потери, касающиеся семьи, отношений с партнёрами. Противники могут прийти с требованиями к этим людям стихии Земли, время будет переломным. Осень будет хороша для путешествий и поездок, случатся новые знакомства с людьми издалека, они дадут отличные шансы для продвижения.
Здесь нужно понимать, что ваш успех — на родине, в том месте, где вы живёте. Будут поддерживать близкие люди, помощь и опора придёт от тех, кто рядом: это родня, это братья и сёстры, это люди ваших интересов. Они проявят доброту и понимание, но для близких людей наступит сложный период во второй половине года, и осенью нужно помочь им, поддержать, буквально заняться их здоровьем
Первая половина 2023-го станет для Козерогов временем строительства и приобретения недвижимости, вложений в недвижимость. Успеть завершить дела в этой сфере нужно до середины апреля, потому что потом возможности будут приостановлены: могут уйти друзья и некоторые перспективы. Пугаться не следует, потому что, начиная с лета, у Козерогов настанет время любви. Это хороший период для того, чтобы подумать о пополнении в семье.
Хорошее время для творческой работы и для поддержки, которая придёт от окружающих. Плюс ко всему, это время, когда лучше всего Козероги будут чувствовать себя дома. И вот как раз вопросы строительства или переездов, и прибавления имущества, земель и перестройки, которая касается недвижимости, — это время продлится ещё в течение полутора лет, поэтому нужно активно этим заниматься
Астропрогноз на 2023 год для Водолея
12 месяцев 2023-го окажутся для людей знака зодиака Водолей переменными: откроются хорошие финансовые возможности, а родные порадуют поддержкой. Фото © freepik / Allexxandar
Для Водолеев следующие 12 месяцев будут переменными: в первой части 2023-го людям этого знака зодиака будут предоставлены хорошие финансовые возможности, поддержка родственников.
Это приобретение движимого имущества, а также это новые союзы, новые знакомства, успешное покровительство людей, которые поднимаются рядом, которые продвигают и дела Водолея. Это хороший период, который даёт шансы для обучения, для работы со словом, для перспектив, которые касаются новых знакомств и родственных отношений
Начиная с марта, Водолеям нужно очень внимательно относиться к финансам, — об этой рекомендации Тамары Глобы представителям стихии Воздуха нужно помнить минимум два года. Денег будет достаточно, но их нужно вкладывать: в строительство, в экономику, в реальное развитие, потому что если деньги пускать на ветер, просто тратить, они не будут приходить. Вторая половина года, начиная с лета, будет удачной, в частности для обучения, возможности приумножаться, однако могут возникнуть проблемы у родственников. А ещё вполне произойдут изменения на работе — смена начальства.
Нужно беречь родных, в дорогах — повышенное внимание, в поездках и как раз в том, что касается транспортных средств. С летнего периода у Водолея хорошее время для укрепления жилища, земель, недвижимости, приобретений, расширения, поэтому этим нужно заниматься обязательно. Поездки надо отложить в октябре, особенно во второй половине — они могут быть с затратами и потерями. Встанет вопрос о смене места жительства в ноябре. В конце года много друзей придёт в дом Водолея, это время хорошее для недвижимости
Гороскоп на 2023-й для знака зодиака Рыбы от Тамары Глобы
В первой половине 2023 года Рыбы будут купаться во внимании, поддержке, успехе. Фото © freepik / Allexxandar
Для обладателей знака зодиака Рыбы 2023-й станет переменным годом. В первой половине эти люди водной стихии будут купаться в успехе, поддержке, внимании. Окружающие будут видеть в Рыбах лучшие черты. Ничего плохого не произойдёт, если самим не идти с открытым забралом на неприятности. Год будет интересен в плане финансов: будут покупки, крупные приобретения, откроются возможности, связанные с недвижимостью. Работы будет много и она может захватить и проблемы, связанные со здоровьем.
Это двойственный период ещё и потому, что всё тайное становится явным. Предположим, Рыбы сделали что-то негативное — это может проявиться. Ну а там, где сделали много добра, это придёт сторицей, как добрый урожай, как добрая отдача. Со второй половины весны нужно позаботиться о своём здоровье, может проявиться старая хроника
В середине апреля и в середине октября у Рыб могут возникнуть трудности, связанные с финансовыми вопросами. Следует побеспокоиться о вопросах, связанных с дорогами: опасности в путешествиях возможны в начале мая, в конце июня, а также в период конца октября – начала ноября. Для Рыб 2023-й станет годом разборок с материальным положением: нужно вкладывать очень много в дела, в имущество, заметила Тамара Глоба в беседе с Надеждой Стрелец.
Благодаря этим вкладам потом придёт хорошая отдача. Также хорошее время для обучения, для близких людей, для родни, для прироста в доме людей, для преподавания, литературной работы. Прекрасный период для продвижения своих идей
Ранее Тамара Глоба поделилась астропрогнозом на январь 2023-го, раскрыв, что принесёт первый месяц нового года каждому знаку зодиака.
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