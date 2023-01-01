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1 января, 07:30

10 фото, доказывающих, что боль можно почувствовать, даже ни к чему не прикасаясь

Человеческое тело — удивительная система. Иногда мы можем почувствовать вполне реальный дискомфорт, ни к чему не прикасаясь, — стоит просто увидеть что-то ужасающее. Собрали 10 как раз таких примеров.

"О-о-о, ну нет!" chillidog1643.

Фото © Reddit / chillidog1643

Фото © Reddit / chillidog1643

"А потом с этой посуды есть... О кишечной палочке слышали?" soofan1.

Фото © Reddit / soofan1

Фото © Reddit / soofan1

"Судя по всему, у меня аллергия НА ВСЁ", — thezoltan88.

Фото © Reddit / thezoltan88

Фото © Reddit / thezoltan88

"Бутылки с мочой, которые дальнобойщики выбрасывают прямо на обочину", — dial_m_for_me.

Фото © Reddit / dial_m_for_me

Фото © Reddit / dial_m_for_me

"Совет на всю жизнь: обращаемся с любым оружием, будто оно заряжено. С любой кастрюлей — будто она горячая", — blurrrf.

Фото © Reddit / blurrrf

Фото © Reddit / blurrrf

"Преображение в реальную мышку практически завершилось", — ItzMersh.

Фото © Reddit / ItzMersh

Фото © Reddit / ItzMersh

"Друг прислал фотографию своих простыней после ночи с лихорадкой", — Cac4392.

Фото © Reddit / Cac4392

Фото © Reddit / Cac4392

"Кормушка для комаров", — rastroboy.

Фото © Reddit / rastroboy

Фото © Reddit / rastroboy

"Ребята с усами, у вас когда-нибудь волосок застревал в банке? Без скупой мужской не обходилось, я знаю", — rfag321.

Фото © Reddit / rfag321

Фото © Reddit / rfag321

"Тот, кто спроектировал этот ужас, заслуживает мучительной смерти", — Erebus_83.

Фото © Reddit / Erebus_83

Фото © Reddit / Erebus_83

10 осенних фото, боль которых поймут только настоящие садоводы и огородники

10 осенних фото, боль которых поймут только настоящие садоводы и огородники

Обложка ©

Reddit / thezoltan88, Cac4392

Сергей Трофимов

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