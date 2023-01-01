10 фото, доказывающих, что боль можно почувствовать, даже ни к чему не прикасаясь
Человеческое тело — удивительная система. Иногда мы можем почувствовать вполне реальный дискомфорт, ни к чему не прикасаясь, — стоит просто увидеть что-то ужасающее. Собрали 10 как раз таких примеров.
"О-о-о, ну нет!" — chillidog1643.
Фото © Reddit / chillidog1643
"А потом с этой посуды есть... О кишечной палочке слышали?" — soofan1.
Фото © Reddit / soofan1
"Судя по всему, у меня аллергия НА ВСЁ", — thezoltan88.
Фото © Reddit / thezoltan88
"Бутылки с мочой, которые дальнобойщики выбрасывают прямо на обочину", — dial_m_for_me.
Фото © Reddit / dial_m_for_me
"Совет на всю жизнь: обращаемся с любым оружием, будто оно заряжено. С любой кастрюлей — будто она горячая", — blurrrf.
Фото © Reddit / blurrrf
"Преображение в реальную мышку практически завершилось", — ItzMersh.
Фото © Reddit / ItzMersh
"Друг прислал фотографию своих простыней после ночи с лихорадкой", — Cac4392.
Фото © Reddit / Cac4392
"Кормушка для комаров", — rastroboy.
Фото © Reddit / rastroboy
"Ребята с усами, у вас когда-нибудь волосок застревал в банке? Без скупой мужской не обходилось, я знаю", — rfag321.
Фото © Reddit / rfag321
"Тот, кто спроектировал этот ужас, заслуживает мучительной смерти", — Erebus_83.
Фото © Reddit / Erebus_83
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Reddit / thezoltan88, Cac4392