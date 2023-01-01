10 фото, доказывающих, что боль можно почувствовать, даже ни к чему не прикасаясь

"О-о-о, ну нет!" — chillidog1643.

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"А потом с этой посуды есть... О кишечной палочке слышали?" — soofan1.

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"Судя по всему, у меня аллергия НА ВСЁ", — thezoltan88.

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"Бутылки с мочой, которые дальнобойщики выбрасывают прямо на обочину", — dial_m_for_me.

Фото © Reddit / dial_m_for_me

"Совет на всю жизнь: обращаемся с любым оружием, будто оно заряжено. С любой кастрюлей — будто она горячая", — blurrrf.

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"Преображение в реальную мышку практически завершилось", — ItzMersh.

Фото © Reddit / ItzMersh

"Друг прислал фотографию своих простыней после ночи с лихорадкой", — Cac4392.

Фото © Reddit / Cac4392

"Кормушка для комаров", — rastroboy.

Фото © Reddit / rastroboy

"Ребята с усами, у вас когда-нибудь волосок застревал в банке? Без скупой мужской не обходилось, я знаю", — rfag321.

Фото © Reddit / rfag321

"Тот, кто спроектировал этот ужас, заслуживает мучительной смерти", — Erebus_83.