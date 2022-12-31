6 звёздных свадеб, которые в 2022 году не обсуждал разве что ленивый
Кто из знаменитостей решил перейти на новый уровень и узаконил отношения? Подводим итоги 2022 года и вспоминаем звёзд шоубиза, распрощавшихся с холостяцкой жизнью.
Пока одни знаменитости расходятся, разочаровавшись в любви, другие находят своё счастье и решаются узаконить отношения. Чьими свадьбами запомнился 2022-й? Вспоминаем про звёзд отечественного шоу-бизнеса, кто в год Тигра сходил под венец.
Дмитрий Спиридонов и Лена Катина
Экс-участница группы t.A.T.u. Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenakatina
Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина шокировала всех новостью о свадьбе. Потому что вышла замуж не просто за любимого мужчину, но по совместительству миллионера. Избранником "татушки" стал 40-летний Дмитрий Спиридонов, который праздновал юбилей как раз в день бракосочетания. "По-настоящему полыхаю", — признался мужчина, комментируя столь яркое событие. Кстати, пышного торжества не было. Сейчас 38-летняя Катина беременна.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный
Зепюр Брутян и Павел Прилучный играли свадьбу трижды: сначала поженились, потом обвенчались в Армении, а после закатили пышное торжество в Подмосковье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan
Главная свадьба лета 2022 года прошла в августе: в загородном ресторане элитного подмосковного посёлка близких и друзей собрали актёры Павел Прилучный и Зепюр Брутян. На то, чтобы оправиться после развода с Агатой Муцениеце, у "мажора" ушло два года. И вот в сердце Павла снова живёт любовь. Роспись Прилучный и Брутян не откладывали в долгий ящик, причём сделали всё в тайне, а на шикарное торжество потратили больше 15 млн рублей.
Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова после 10 лет в браке решили сыграть свадьбу во второй раз — с куда большим размахом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
12 декабря произошло по-настоящему романтическое событие: Оксана Самойлова и Джиган решили обновить свадебные клятвы и пожениться во второй раз. Супруги вместе уже десять лет и воспитывают четверых детей: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Дело в том, что в начале отношений у модели и рэпера денег было немного, потому в первый раз торжество было совсем скромным. Зато в этом году парочка исполнила все свои мечты — на второй свадьбе Оксаны и Джигана собравшиеся плакали от умиления.
Антон Ткачёв и Лера Фрост
Экс-участница "Дома-2" Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы Антона Ткачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamlerafrost
Многие знают Леру Фрост как бывшую участницу "Дома-2". Получилось ли у девушки найти любовь на проекте? Нет. С будущим мужем Лера познакомилась уже за стенами "телестройки". Её избранником оказался не кто-то, а депутат Думы Антон Ткачёв. Обручальные кольца были, конечно же, от Cartier.
Евгений Яковлев и Яна Поплавская
Актриса Яна Поплавская вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева. Фото © t.me / Яна Поплавская
Говорят, что любви все возрасты покорны. И это действительно так. Поэтому, если вы всё ещё не встретили своего принца или принцессу, не отчаивайтесь: время есть. Вот вам пример актрисы Яны Поплавской, известной по роли Красной Шапочки. В конце октября 55-летняя знаменитость вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева, с которым семь лет жила гражданским браком. "Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг", — сообщила тогда подписчикам счастливая Поплавская.
Павел Мамаев и Надежда Санько
Павел Мамаев женился на Надежде Санько, когда та была беременна. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamaev_pavel17
Пожалуй, одна из самых скандальных свадеб, случившихся в 2022 году. Футболист Павел Мамаев решил показать себя и женился на Надежде Санько. И не было бы в этой истории ничего интересного, если бы невеста не была приятельницей бывшей жены спортсмена Аланы. Многие осудили Мамаева, посчитав, что закрутил роман на "костях" предыдущего брака. Но влюблённых сплетни не интересовали. Санько получила в подарок помолвочное кольцо стоимостью около 10 млн рублей, а футболист — известие о беременности любимой. В январе 2022 года пара поженилась и сейчас растит сына Тимофея.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana / spiridonov_fm