6 звёздных свадеб, которые в 2022 году не обсуждал разве что ленивый

Пока одни знаменитости расходятся, разочаровавшись в любви, другие находят своё счастье и решаются узаконить отношения. Чьими свадьбами запомнился 2022-й? Вспоминаем про звёзд отечественного шоу-бизнеса, кто в год Тигра сходил под венец.

Дмитрий Спиридонов и Лена Катина

Экс-участница группы t.A.T.u. Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenakatina

Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина шокировала всех новостью о свадьбе. Потому что вышла замуж не просто за любимого мужчину, но по совместительству миллионера. Избранником "татушки" стал 40-летний Дмитрий Спиридонов, который праздновал юбилей как раз в день бракосочетания. "По-настоящему полыхаю", — признался мужчина, комментируя столь яркое событие. Кстати, пышного торжества не было. Сейчас 38-летняя Катина беременна.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Зепюр Брутян и Павел Прилучный играли свадьбу трижды: сначала поженились, потом обвенчались в Армении, а после закатили пышное торжество в Подмосковье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan

Главная свадьба лета 2022 года прошла в августе: в загородном ресторане элитного подмосковного посёлка близких и друзей собрали актёры Павел Прилучный и Зепюр Брутян. На то, чтобы оправиться после развода с Агатой Муцениеце, у "мажора" ушло два года. И вот в сердце Павла снова живёт любовь. Роспись Прилучный и Брутян не откладывали в долгий ящик, причём сделали всё в тайне, а на шикарное торжество потратили больше 15 млн рублей.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова после 10 лет в браке решили сыграть свадьбу во второй раз — с куда большим размахом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

12 декабря произошло по-настоящему романтическое событие: Оксана Самойлова и Джиган решили обновить свадебные клятвы и пожениться во второй раз. Супруги вместе уже десять лет и воспитывают четверых детей: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Дело в том, что в начале отношений у модели и рэпера денег было немного, потому в первый раз торжество было совсем скромным. Зато в этом году парочка исполнила все свои мечты — на второй свадьбе Оксаны и Джигана собравшиеся плакали от умиления.

Антон Ткачёв и Лера Фрост

Экс-участница "Дома-2" Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы Антона Ткачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamlerafrost

Многие знают Леру Фрост как бывшую участницу "Дома-2". Получилось ли у девушки найти любовь на проекте? Нет. С будущим мужем Лера познакомилась уже за стенами "телестройки". Её избранником оказался не кто-то, а депутат Думы Антон Ткачёв. Обручальные кольца были, конечно же, от Cartier.

Евгений Яковлев и Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева. Фото © t.me / Яна Поплавская

Говорят, что любви все возрасты покорны. И это действительно так. Поэтому, если вы всё ещё не встретили своего принца или принцессу, не отчаивайтесь: время есть. Вот вам пример актрисы Яны Поплавской, известной по роли Красной Шапочки. В конце октября 55-летняя знаменитость вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева, с которым семь лет жила гражданским браком. "Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг", — сообщила тогда подписчикам счастливая Поплавская.

Павел Мамаев и Надежда Санько

Павел Мамаев женился на Надежде Санько, когда та была беременна. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamaev_pavel17