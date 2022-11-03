10 осенних фото, боль которых поймут только настоящие садоводы и огородники
Месяцы подготовки саженцев, десятки часов под палящим солнцем между грядок, недели ожидания... Чтобы потом в ужасе распихивать неожиданно большой урожай по родственникам и друзьям. Узнали себя?
"Мой урожай томатов за последние два дня! СРОЧНО нужны рецепты блюд из помидоров, да побольше", — darylpurple.
Фото © Reddit / Darylpurple
"Первый раз в этом сезоне собрали лимоны, пришлось отдавать, потому что это только самое начало", — DutyOfficer.
Фото © Reddit / DutyOfficer
"Урожай за сегодня. И это я ещё два пакета помидоров соседям отдала", — oboe2damax.
Фото © Reddit / oboe2damax
"Мой морковный урожай. Не уверена, гордиться или мне должно быть стыдно..." — Cdub7791.
Фото © Reddit / Cdub7791
"Урожай 22-го... Много придётся готовить и раздавать друзьям. Но я благодарна!" — Numerous-Steak9589.
Фото © Reddit / Numerous-Steak9589
"В этом году уродилось ну слишком много овощей, так что раздаём всё лишнее бесплатно", — homestead.
Фото © Reddit / homestead
"Закатали уже кучу банок соусов, солёных помидоров, отдали три ящика урожая родственникам и друзьям... И вот сколько у нас всё равно осталось", — ningirl42.
Фото © Reddit / ningirl42
"Вот сколько морковки уродилось в этом году... Теперь это всё мыть, перебирать..." — everythingisalie67.
Фото © Reddit / everythingisalie67
"Урожай моей 91-летней бабули... Что теперь с этим делать?" — ConcentrateFun4726.
Фото © Reddit / ConcentrateFun4726
"Яблоки завалили всё в саду после шторма "Офелия", — Idhanirem.
Фото © Reddit / Idhanirem
Reddit / Idhanirem, darylpurple