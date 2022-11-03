10 осенних фото, боль которых поймут только настоящие садоводы и огородники

"Мой урожай томатов за последние два дня! СРОЧНО нужны рецепты блюд из помидоров, да побольше", — darylpurple.

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"Первый раз в этом сезоне собрали лимоны, пришлось отдавать, потому что это только самое начало", — DutyOfficer.

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"Урожай за сегодня. И это я ещё два пакета помидоров соседям отдала", — oboe2damax.

Фото © Reddit / oboe2damax

"Мой морковный урожай. Не уверена, гордиться или мне должно быть стыдно..." — Cdub7791.

Фото © Reddit / Cdub7791

"Урожай 22-го... Много придётся готовить и раздавать друзьям. Но я благодарна!" — Numerous-Steak9589.

Фото © Reddit / Numerous-Steak9589

"В этом году уродилось ну слишком много овощей, так что раздаём всё лишнее бесплатно", — homestead.

Фото © Reddit / homestead

"Закатали уже кучу банок соусов, солёных помидоров, отдали три ящика урожая родственникам и друзьям... И вот сколько у нас всё равно осталось", — ningirl42.

Фото © Reddit / ningirl42

"Вот сколько морковки уродилось в этом году... Теперь это всё мыть, перебирать..." — everythingisalie67.

Фото © Reddit / everythingisalie67

"Урожай моей 91-летней бабули... Что теперь с этим делать?" — ConcentrateFun4726.

Фото © Reddit / ConcentrateFun4726

"Яблоки завалили всё в саду после шторма "Офелия", — Idhanirem.