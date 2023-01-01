10 подделок, при взгляде на которые становится смешно до слёз
Крупные бренды пытаются бороться с подделками, ведь они отбирают у них прибыль. А обычные люди, если не покупают "паль", 100% не отказывают себе в том, чтобы посмеяться над очередной "точной" копией.
"KFC должны подать в суд!" — i_eat_AURUM.
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"Кажется, тут что-то не так..." — utsavwagle8848.
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"Этот "Шрек" на детской площадке в Турции", — GustavTheTurk.
Фото © Reddit / GustavTheTurk
"Пикачу? Прокачу? Пукичо?" — The_meep_sheep123.
Фото © Reddit / The_meep_sheep123
"Нашла всё это в одном магазине. Не могу решить, что покупать", — Kubech.
Фото © Reddit / Kubech
"Не тормози! Сниперсни!" — danielsilver69.
Фото © Reddit / danielsilver69
"Мануэлла!" — Salman_R.
Фото © Reddit / Salman_R
"В такую "Молнию" Маккуина я бы не сел", — ChocoChipz88.
Фото © Reddit / ChocoChipz88
"Бесконечность, безусловно, не предел, но это уже беспредел", — ben_kammy.
Фото © Reddit / ben_kammy
"Сразу 4 разочарования на одном диске!" — Lord_Laserdisc_III.
Фото © Reddit / Lord_Laserdisc_III
Reddit / i_eat_AURUM, The_meep_sheep123