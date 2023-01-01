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1 января, 09:00

10 подделок, при взгляде на которые становится смешно до слёз

Крупные бренды пытаются бороться с подделками, ведь они отбирают у них прибыль. А обычные люди, если не покупают "паль", 100% не отказывают себе в том, чтобы посмеяться над очередной "точной" копией.

"KFC должны подать в суд!" i_eat_AURUM.

Фото © Reddit / i_eat_AURUM

Фото © Reddit / i_eat_AURUM

"Кажется, тут что-то не так..." utsavwagle8848.

Фото © Reddit / utsavwagle8848

Фото © Reddit / utsavwagle8848

"Этот "Шрек" на детской площадке в Турции", — GustavTheTurk.

Фото © Reddit / GustavTheTurk

Фото © Reddit / GustavTheTurk

"Пикачу? Прокачу? Пукичо?" The_meep_sheep123.

Фото © Reddit / The_meep_sheep123

Фото © Reddit / The_meep_sheep123

"Нашла всё это в одном магазине. Не могу решить, что покупать", — Kubech.

Фото © Reddit / Kubech

Фото © Reddit / Kubech

"Не тормози! Сниперсни!" danielsilver69.

Фото © Reddit / danielsilver69

Фото © Reddit / danielsilver69

"Мануэлла!" Salman_R.

Фото © Reddit / Salman_R

Фото © Reddit / Salman_R

"В такую "Молнию" Маккуина я бы не сел", — ChocoChipz88.

Фото © Reddit / ChocoChipz88

Фото © Reddit / ChocoChipz88

"Бесконечность, безусловно, не предел, но это уже беспредел", — ben_kammy.

Фото © Reddit / ben_kammy

Фото © Reddit / ben_kammy

"Сразу 4 разочарования на одном диске!" Lord_Laserdisc_III.

Фото © Reddit / Lord_Laserdisc_III

Фото © Reddit / Lord_Laserdisc_III

10 примеров, когда производители хотели всех обмануть, но опытные покупатели поставили их на место

10 примеров, когда производители хотели всех обмануть, но опытные покупатели поставили их на место

Обложка ©

Reddit / i_eat_AURUM, The_meep_sheep123

Сергей Трофимов

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