10 подделок, при взгляде на которые становится смешно до слёз

Крупные бренды пытаются бороться с подделками, ведь они отбирают у них прибыль. А обычные люди, если не покупают "паль", 100% не отказывают себе в том, чтобы посмеяться над очередной "точной" копией.