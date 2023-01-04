Санду выразила надежду, что Молдавия вступит в ЕС до конца десятилетия
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна обязательно станет частью Евросоюза. При этом интеграция, по её мнению, может произойти уже до конца текущего десятилетия.
"Я думаю, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы — до конца этого десятилетия. Это может случиться в том случае, если мы все приложим усилия, если все будут работать — каждый на своём месте, чтобы наше стремление стало реальностью", — сказала она журналистам.
Она также уверена, что молдаване сполна ощутят на себе преимущества евроинтеграции.
Лайф писал, что Майя Санду поддержала предложение оснастить армию Молдавии современным вооружением. В 2023 году военный бюджет государства увеличился в два раза — до 87 миллионов долларов.
Новости
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU