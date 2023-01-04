Байден счёл позором неспособность республиканцев выбрать спикера в Палату представителей США

Байден также подчеркнул, что за происходящем в Конгрессе сегодня наблюдает весь мир.

Напомним, что неспособностью утвердить спикера по итогам первого тура голосования новый состав Палаты представителей нарушил вековую традицию, так как в последний раз такое случалось в 1923 году, а всего за американскую историю этих случаев было 14. Однако не увенчалась успехом и вторая попытка: по результатам второго тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти не получил необходимого количества голосов.