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4 января, 17:20

Байден счёл позором неспособность республиканцев выбрать спикера в Палату представителей США

Невозможность Республиканской партии США выбрать спикера Палаты представителей — это позор. Такое заявление сделал глава Соединённых Штатов Джо Байден.

"Это не моя проблема. Позорно", — привёл слова американского лидера один из журналистов президентского пула.

Байден также подчеркнул, что за происходящем в Конгрессе сегодня наблюдает весь мир.

Конгресс США вышел из-под контроля Байдена

Конгресс США вышел из-под контроля Байдена

Напомним, что неспособностью утвердить спикера по итогам первого тура голосования новый состав Палаты представителей нарушил вековую традицию, так как в последний раз такое случалось в 1923 году, а всего за американскую историю этих случаев было 14. Однако не увенчалась успехом и вторая попытка: по результатам второго тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти не получил необходимого количества голосов.

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ТАСС / picture alliance / Consolidated / Chris Kleponis - CNP

Максим Плетнёв

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