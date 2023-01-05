Эстонский футбольный союз извинился за фото игроков сборной с Карпиным

Эстонский футбольный союз извинился после поднявшегося резонанса из-за фотографии с ужина нескольких игроков и членов сборной страны с главным тренером российской национальной команды Валерием Карпиным.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике", — сказано в заявлении, которое подписали помощник главного тренера сборной Андрес Опер, а также футболисты Константин Васильев и Сергей Зенёв.

Фотографию, которую 31 декабря опубликовал экс-игрок национальной команды Эстонии Андрей Степанов с совместного ужина с Валерием Карпиным, родившимся в Нарве и начинавшим профессиональную карьеру в Таллине, резко раскритиковало объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla, а также министр культуры страны Пирет Хартман. В ходе обсуждения Васильева даже призвали лишить капитанской повязки.