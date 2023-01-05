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4 января, 21:49

Эстонский футбольный союз извинился за фото игроков сборной с Карпиным

Эстонский футбольный союз извинился после поднявшегося резонанса из-за фотографии с ужина нескольких игроков и членов сборной страны с главным тренером российской национальной команды Валерием Карпиным.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике", — сказано в заявлении, которое подписали помощник главного тренера сборной Андрес Опер, а также футболисты Константин Васильев и Сергей Зенёв.

Фотографию, которую 31 декабря опубликовал экс-игрок национальной команды Эстонии Андрей Степанов с совместного ужина с Валерием Карпиным, родившимся в Нарве и начинавшим профессиональную карьеру в Таллине, резко раскритиковало объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla, а также министр культуры страны Пирет Хартман. В ходе обсуждения Васильева даже призвали лишить капитанской повязки.

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Ранее полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко назвал Карпина мужиком с большой буквы. С наставником национальной команды футболист познакомился в поезде по пути из Ростова в Москву. Тогда спортсмен сразу увидел, что Карпин ничего не боится и смело высказывает свою точку зрения.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andreistep79

Артур Лапсаков

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