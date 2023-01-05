"Краснодар" купил 26-летнего бразильца из "Карабаха"
"Краснодар" объявил о переходе бразильского полузащитника Боржиса из "Карабаха"
Кади Боржис. Обложка © Wikipedia
Футбольный клуб "Краснодар" объявил о договорённости с азербайджанским "Карабахом" о переходе полузащитника Кади Боржиса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте "быков".
26-летний бразилец присоединится к российской команде на сборе в Дубае, где после медобследования подпишет контракт до июня 2026 года.
За "Карабах" Боржис провёл 74 матча, в которых забил 28 голов и отдал столько же результативных передач. До этого он выступал за бразильский клуб "Коритиба", португальские "Эшторил" и "Вилафранкенсе".
Ранее сообщалось, что защитник "Краснодара" Сергей Бородин может перейти в другой клуб. По некоторым данным, футболистом всерьёз интересуется израильский клуб "Бейтар".