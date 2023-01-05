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4 января, 21:06

"Краснодар" купил 26-летнего бразильца из "Карабаха"

"Краснодар" объявил о переходе бразильского полузащитника Боржиса из "Карабаха"

<p>Кади Боржис. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kady_Iuri_Borges_Malinowski.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Кади Боржис. Обложка © Wikipedia

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о договорённости с азербайджанским "Карабахом" о переходе полузащитника Кади Боржиса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте "быков".

26-летний бразилец присоединится к российской команде на сборе в Дубае, где после медобследования подпишет контракт до июня 2026 года.

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За "Карабах" Боржис провёл 74 матча, в которых забил 28 голов и отдал столько же результативных передач. До этого он выступал за бразильский клуб "Коритиба", португальские "Эшторил" и "Вилафранкенсе".

Ранее сообщалось, что защитник "Краснодара" Сергей Бородин может перейти в другой клуб. По некоторым данным, футболистом всерьёз интересуется израильский клуб "Бейтар".

Иван Косицын

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