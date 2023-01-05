"Краснодар" купил 26-летнего бразильца из "Карабаха"

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о договорённости с азербайджанским "Карабахом" о переходе полузащитника Кади Боржиса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте "быков".

26-летний бразилец присоединится к российской команде на сборе в Дубае, где после медобследования подпишет контракт до июня 2026 года.