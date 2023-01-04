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4 января, 20:54

McDonald's решил закрыть бизнес в Казахстане, пишут СМИ

Bloomberg: McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса

Американская компания McDonald's планирует закрыть бизнес в Казахстане в связи с перебоями в поставках мясной продукции. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Всему виной стал запрет местной компании ТОО Food Solutions KZ, владеющей 24 заведениями McDonald's в стране, закупать мясные котлеты в России после начала специальной военной операции на Украине. Согласно данным собеседников издания, франчайзи не удалось перестроить схему поставок, поскольку закупка продукции в европейских странах и её доставка по более высоким ценам привела бы к тому, что рестораны в республике работали бы в убыток.

"Вкусно – и точка" запретили работать под своим брендом в Казахстане

"Вкусно – и точка" запретили работать под своим брендом в Казахстане

Кроме того, дальнейшая работа ресторанов сети осложняется нахождением под стражей предпринимателя, владельца франшизы McDonald’s в Казахстане, Белоруссии и в нескольких регионах России Кайрата Боранбаева. Он был задержан в середине марта прошлого года в рамках уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Лайф напоминает, что рестораны McDonald's в Казахстане приостановили работу с 18 ноября 2022 года из-за ограничений в местных поставках. Владеющая заведениями компания намеревалась решить эту проблему.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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