McDonald's решил закрыть бизнес в Казахстане, пишут СМИ
Bloomberg: McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса
Американская компания McDonald's планирует закрыть бизнес в Казахстане в связи с перебоями в поставках мясной продукции. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Всему виной стал запрет местной компании ТОО Food Solutions KZ, владеющей 24 заведениями McDonald's в стране, закупать мясные котлеты в России после начала специальной военной операции на Украине. Согласно данным собеседников издания, франчайзи не удалось перестроить схему поставок, поскольку закупка продукции в европейских странах и её доставка по более высоким ценам привела бы к тому, что рестораны в республике работали бы в убыток.
Кроме того, дальнейшая работа ресторанов сети осложняется нахождением под стражей предпринимателя, владельца франшизы McDonald’s в Казахстане, Белоруссии и в нескольких регионах России Кайрата Боранбаева. Он был задержан в середине марта прошлого года в рамках уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
Лайф напоминает, что рестораны McDonald's в Казахстане приостановили работу с 18 ноября 2022 года из-за ограничений в местных поставках. Владеющая заведениями компания намеревалась решить эту проблему.
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