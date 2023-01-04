McDonald's решил закрыть бизнес в Казахстане, пишут СМИ

Американская компания McDonald's планирует закрыть бизнес в Казахстане в связи с перебоями в поставках мясной продукции. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Всему виной стал запрет местной компании ТОО Food Solutions KZ, владеющей 24 заведениями McDonald's в стране, закупать мясные котлеты в России после начала специальной военной операции на Украине. Согласно данным собеседников издания, франчайзи не удалось перестроить схему поставок, поскольку закупка продукции в европейских странах и её доставка по более высоким ценам привела бы к тому, что рестораны в республике работали бы в убыток.