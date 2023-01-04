Не помог даже Трамп: Маккарти вновь не смог стать спикером Палаты представителей США

Республиканская партия в четвёртый и пятый раз не смогла выбрать спикера Палаты представителей Конгресса США. Их лидер Кевин Маккарти не смог набрать необходимое количество голосов даже после призыва экс-президента страны Дональда Трампа.

Демократ Хаким Джеффрис в четвёртый раз набрал 212 голосов, вновь получив поддержку всей партии. Раскол в рядах республиканцев не помогли преодолеть даже призывы Трампа, заявившего, что оппоненты превращают победу республиканцев на прошедших осенью выборах в поражение и позор.

Группа однопартийцев в очередной раз проголосовала за альтернативного Маккарти кандидата. Лидер партии набрал 201 голос, его нынешний оппонент — 20, ещё один республиканец воздержался при голосовании. Маккарти заявил, что его не расстроила бы растущая оппозиция.

"За меня всё ещё большинство. Мы можем пройтись по всем именам в зале, но в конце концов у нас получится это преодолеть", — сказал он в ходе общения с журналистами.