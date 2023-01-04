Перечислены случаи, когда россиянам могут отказать в получении налогового вычета

В ряде случаев россиянам могут отказать в получении налогового вычета с покупки жилья. В частности, это может произойти, если у гражданина не было дохода, облагаемого налогом в 13%, предупредил юрист компании "Единый центр защиты" Андрей Кевуш.

"Причин для отказа несколько. Не предоставлены по просьбе инспектора оригиналы подтверждающих документов. Опоздали со сроком оформления льготы. То есть вернуть налог разрешено в течение трёх лет. Например, 2022-й — последний год, когда можно оформить возврат за 2019-й. Если не хватает подтверждающих документов или они заполнены некорректно. Заявитель не имел права на вычет, но подал документы. Например, у него не было дохода, облагаемого по ставке 13%", — сказал он в беседе с Ura.ru.

По словам юриста, отказ также может последовать, если декларация подана не по той форме, которая действовала в отчётный период. Он пояснил, что для каждого года действует свой бланк. Кроме того, отказать в получении налогового вычета могут, если есть ошибки в документах или человек обратился в инспекцию не по месту постоянной прописки. Кевуш напомнил россиянам основные правила для получения налогового вычета с покупки квартиры.

"Претендовать на налоговый вычет может только лицо, трудоустроенное по ТК РФ и уплачивающее подоходный налог в размере 13% с получаемых доходов. Право на получение вычета бессрочное, плюс к зачёту при расчёте суммы возврата разрешено принимать предыдущие три года, а также последующие периоды, если за них уплачивался НДФЛ", — заключил Кевуш.