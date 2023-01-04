SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 января, 19:39

Перечислены случаи, когда россиянам могут отказать в получении налогового вычета

Юрист Кевуш предупредил о риске отказа в получении налогового вычета

В ряде случаев россиянам могут отказать в получении налогового вычета с покупки жилья. В частности, это может произойти, если у гражданина не было дохода, облагаемого налогом в 13%, предупредил юрист компании "Единый центр защиты" Андрей Кевуш.

"Причин для отказа несколько. Не предоставлены по просьбе инспектора оригиналы подтверждающих документов. Опоздали со сроком оформления льготы. То есть вернуть налог разрешено в течение трёх лет. Например, 2022-й — последний год, когда можно оформить возврат за 2019-й. Если не хватает подтверждающих документов или они заполнены некорректно. Заявитель не имел права на вычет, но подал документы. Например, у него не было дохода, облагаемого по ставке 13%", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Россиянам объяснили, кто может рассчитывать на универсальное пособие

Россиянам объяснили, кто может рассчитывать на универсальное пособие

По словам юриста, отказ также может последовать, если декларация подана не по той форме, которая действовала в отчётный период. Он пояснил, что для каждого года действует свой бланк. Кроме того, отказать в получении налогового вычета могут, если есть ошибки в документах или человек обратился в инспекцию не по месту постоянной прописки. Кевуш напомнил россиянам основные правила для получения налогового вычета с покупки квартиры.

"Претендовать на налоговый вычет может только лицо, трудоустроенное по ТК РФ и уплачивающее подоходный налог в размере 13% с получаемых доходов. Право на получение вычета бессрочное, плюс к зачёту при расчёте суммы возврата разрешено принимать предыдущие три года, а также последующие периоды, если за них уплачивался НДФЛ", — заключил Кевуш.

Финансист перечислил налоги, которые должны платить пенсионеры

Финансист перечислил налоги, которые должны платить пенсионеры

Ранее Лайф рассказывал о случаях, при которых пенсионер может лишиться некоторых льгот. Например, возможности бесплатного проезда или скидки на оплату коммунальных услуг.

Обложка ©

АГН "Москва" / Софья Сандурская

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров