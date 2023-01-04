Сунак дал британцам пять обещаний на 2023 год
Сунак пообещал британцам снизить инфляцию и бороться с нелегальной миграцией
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал британцам о приоритетах правительства на 2023 год и попросил электорат судить об его правлении на основе пяти данных обещаний.
"Я хочу дать вам сегодня пять обещаний. Пять основ, на которых мы построим лучшее будущее для наших детей и внуков", — цитирует его телеканал Sky News.
В первую очередь он пообещал гражданам вдвое уменьшить инфляцию, дабы снизить стоимость жизни и обеспечить британцам финансовую безопасность. Вторым пунктом стал рост экономики и создание по всей стране большего числа рабочих мест с высокой зарплатой. В третью очередь премьер обязался сократить национальный долг, чтобы обеспечить будущее государственных услуг.
В-четвёртых, Сунак заявил о необходимости сократить ожидание медицинской помощи, чтобы сделать её доступнее для граждан. Последним обещанием стала борьба с нелегальной миграцией. В качестве решения премьер-министр предложил законы, позволяющие останавливать мелкие суда и не впускать мигрантов в страну.
По словам Сунака, его правительство либо полностью восстановит доверие граждан с помощью проводимой политики, либо не сделает этого вовсе.
Лайф писал, что Великобритании предрекли самую тяжёлую среди стран "Большой семёрки" рецессию в 2023 году. Как пишет Financial Times, государство ждёт долгий инфляционный шок, высокая ключевая ставка, а граждан — дальнейшее падение доходов.
ТАСС / Henry Nicholls / Pool Photo / AP