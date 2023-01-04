Сунак дал британцам пять обещаний на 2023 год

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал британцам о приоритетах правительства на 2023 год и попросил электорат судить об его правлении на основе пяти данных обещаний.

"Я хочу дать вам сегодня пять обещаний. Пять основ, на которых мы построим лучшее будущее для наших детей и внуков", — цитирует его телеканал Sky News.

В первую очередь он пообещал гражданам вдвое уменьшить инфляцию, дабы снизить стоимость жизни и обеспечить британцам финансовую безопасность. Вторым пунктом стал рост экономики и создание по всей стране большего числа рабочих мест с высокой зарплатой. В третью очередь премьер обязался сократить национальный долг, чтобы обеспечить будущее государственных услуг.

В-четвёртых, Сунак заявил о необходимости сократить ожидание медицинской помощи, чтобы сделать её доступнее для граждан. Последним обещанием стала борьба с нелегальной миграцией. В качестве решения премьер-министр предложил законы, позволяющие останавливать мелкие суда и не впускать мигрантов в страну.

По словам Сунака, его правительство либо полностью восстановит доверие граждан с помощью проводимой политики, либо не сделает этого вовсе.