70 депутатов Рады выступили против лишения мандатов коллег из "пророссийских" партий

В Верховной раде Украины выступили против лишения мандатов так называемых пророссийских депутатов. Соответствующее обращение, адресованное спикеру парламента Руслану Стефанчуку, отказались подписать сразу 70 законодателей.

Речь идёт о политических партиях, деятельность которых была запрещена на Украине по решению суда. Сейчас таких политобъединений насчитывается более пятнадцати.

"Семьдесят нардепов отказались ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещённых пророссийских партий. Об этом говорится в ответе на запрос движения "Честно" народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунди, который инициировал сбор подписей", — сообщается на сайте движения "Честно".

На сегодняшний день из 150 необходимых подписей было собрано только 96. Причём, как отмечается, члены фракции "Батькивщина" отказались подписываться под обращением почти в полном составе. Именно эту фракцию в Верховной раде возглавляет Юлия Тимошенко.